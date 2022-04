La Guaira x Ceará: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

O Ceará visita o La Guaira nesta terça-feira (12), a partir das 19h15 (do horário de Brasília), Estádio Olímpico de la UCV, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O time cearense venceu o Independiente na primeira rodada por 1 a 0 e aparece na liderança do Grupo G, enquanto o La Guaira empatou com o General Caballero em 1 a 1, e aparece em segundo lugar, com um ponto.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto fora de casa, o Ceará não poderá contar com Nino Paraíba, expulso na vitória sobre o Independiente. Assim, o técnico Dorival Júnior irá optar pela entrada de Michel Macedo.

Do outro lado, o La Guaira terá em campo Jovanny Bolívar, de apenas 20 anos. O jovem é o principal artilheiro da equipe com cinco gols em 10 jogos disputados na temporada.

Possível escalação do La Guaira: Olses, Guzmán, La Mantía, Ramos, Aramburu, Ovalle, Herrera, Flores, Culmana, Unrein e Bolívar.

Possível escalação do Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richardson, Rodrigo Lindoso, Lima; Fernando Sobral, Mendoza, Vina.

DESFALQUES

CEARÁ:

Nino Paraíba: suspenso (cartão vermelho

LA GUAIRA:

-

ARBITRAGEM

Árbitro: Ivo Méndez - BOL

Assistentes: Ariel Guizada e Tapia - BOL

Quarto árbitro: Adriana Farfán - BOL

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre La Guaira e Ceará será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira.