Kylian Mbappé deu explicações sobre seu papel como reserva na coletiva de imprensa após a partida entre Real Madrid e Real Oviedo (2 a 0). O francês apontou o técnico Álvaro Arbeloa, que, por sua vez, negou as acusações.

Mbappé esteve lesionado nas últimas semanas. Ele sofreu uma lesão muscular e se recuperou em um iate nos portos da Sicília.

Isso lhe rendeu muitas críticas. Quando ele entrou em campo na noite de quinta-feira, a torcida no Santiago Bernabéu vaiou-o em massa.

No último domingo, Mbappé foi deixado de fora da escalação do Real Madrid. Na ocasião, o Real enfrentou o FC Barcelona (2 a 0).

Segundo Mbappé, não foi por culpa dele que ficou de fora das duas partidas. “Eu estava em forma o suficiente para jogar contra o Barcelona. Adoro esses jogos. Sempre marco gols contra eles.”

“Me sinto bem, muito bem. Não joguei porque o técnico me disse que, para ele, sou o quarto atacante da equipe, atrás de Mastantuono, Vini (Vinícius Júnior, red.) e Gonzalo (Gonzalo García, red.).”

“No fim das contas, eu aceito isso e jogo o tempo que me dão. Acho que joguei bem, dei uma assistência para o Jude (Bellingham, red.) e jogamos bem e vencemos. É importante vencer em casa e manter sempre uma atitude positiva.”

Arbeloa foi então questionado sobre as palavras de Mbappé e negou ter dito algo assim. “Não sei o que te dizer, porque não tenho quatro atacantes e também nunca disse nada parecido para ele. Não faço ideia. Talvez ele não tenha me entendido direito ou algo assim... A verdade é que não sei muito bem o que dizer, porque em nenhum momento eu disse a ele que ele é o quarto atacante.”



































