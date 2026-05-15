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Bart DHanis

Traduzido por

Kylian Mbappé lança graves acusações contra Arbeloa, que responde imediatamente

Real Madrid
K. Mbappe
A. Arbeloa
La Liga

Kylian Mbappé deu explicações sobre seu papel como reserva na coletiva de imprensa após a partida entre Real Madrid e Real Oviedo (2 a 0). O francês apontou o técnico Álvaro Arbeloa, que, por sua vez, negou as acusações.

Mbappé esteve lesionado nas últimas semanas. Ele sofreu uma lesão muscular e se recuperou em um iate nos portos da Sicília.

Isso lhe rendeu muitas críticas. Quando ele entrou em campo na noite de quinta-feira, a torcida no Santiago Bernabéu vaiou-o em massa.

No último domingo, Mbappé foi deixado de fora da escalação do Real Madrid. Na ocasião, o Real enfrentou o FC Barcelona (2 a 0).

Segundo Mbappé, não foi por culpa dele que ficou de fora das duas partidas. “Eu estava em forma o suficiente para jogar contra o Barcelona. Adoro esses jogos. Sempre marco gols contra eles.”

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“Me sinto bem, muito bem. Não joguei porque o técnico me disse que, para ele, sou o quarto atacante da equipe, atrás de Mastantuono, Vini (Vinícius Júnior, red.) e Gonzalo (Gonzalo García, red.).”

“No fim das contas, eu aceito isso e jogo o tempo que me dão. Acho que joguei bem, dei uma assistência para o Jude (Bellingham, red.) e jogamos bem e vencemos. É importante vencer em casa e manter sempre uma atitude positiva.”

Arbeloa foi então questionado sobre as palavras de Mbappé e negou ter dito algo assim. “Não sei o que te dizer, porque não tenho quatro atacantes e também nunca disse nada parecido para ele. Não faço ideia. Talvez ele não tenha me entendido direito ou algo assim... A verdade é que não sei muito bem o que dizer, porque em nenhum momento eu disse a ele que ele é o quarto atacante.”










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