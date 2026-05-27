Kraay sabe qual conversa sobre más notícias causa mais dor de cabeça a Koeman

Hans Kraay Júnior acredita que Ronald Koeman ficou com dor de estômago por ter deixado Jeremie Frimpong de fora. De forma um tanto surpreendente, o jogador destro do Liverpool não foi incluído na lista definitiva da seleção holandesa para a Copa do Mundo, divulgada na quarta-feira.

“Acho que essa deve ter sido uma das ligações mais desagradáveis que Koeman já fez”, diz Kraay no início de uma análise para a ESPN. “Porque Luciano Valente e Kees Smit não o incomodam por telefone, eu acho.”

“Mas, apesar de sua temporada irregular, Frimpong provavelmente esperava ser convocado. Pois ele foi muito bem nas partidas decisivas contra a Espanha, atuando como ponta-direita avançada.” Kraay se refere, assim, às quartas de final da Liga das Nações do ano passado, quando a Oranje só foi eliminada nos pênaltis.

Frimpong poderia ter jogado como lateral-direito, uma posição normalmente ocupada por Denzel Dumfries. O jogador, que originalmente é meio-campista, atua na Copa do Mundo como substituto do jogador da Inter.

“Isso também está bem claro. Conhecemos Mats Wieffer no Feyenoord como meio-campista direito. Mas ele está se saindo muito bem no Brighton & Hove Albion como lateral-ala, porque todos achamos que é essa a sua posição. Mas ele também pode jogar como lateral-direito de verdade”, elogia Kraay o ex-jogador do Feyenoord. “Porque assim ele também enfrenta os alas-esquerdos do Arsenal e do Manchester City.”

“Esse é o segundo lateral-direito de Koeman”, conclui Kraay, que entende bem por que Wieffer foi escolhido pelo técnico da seleção. “Geertruida está tendo uma temporada um pouco irregular. Então, não acho nada estranho a escolha de Wieffer.”

Wieffer (26) soma 14 partidas pela seleção holandesa. Seus últimos minutos em campo datam de junho do ano passado, quando a Holanda venceu Malta por 8 a 0 em Groningen.