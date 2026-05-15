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Joey VeermanIMAGO
Rian Rosendaal

Traduzido por

Koeman volta a enviar um sinal bem claro a Joey Veerman

Holanda

O técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, anunciará sua lista de 26 convocados para a Copa do Mundo no dia 27 de maio, conforme divulgado esta semana. Enquanto isso, o técnico da seleção holandesa entregou à FIFA uma lista com 55 nomes, segundo informou o jornal De Telegraaf nesta sexta-feira. 

Os jogadores internacionais que constam dessa lista foram informados por e-mail. O jornal mencionado acima sabe que Joey Veerman também não está entre os 55 jogadores que Koeman está considerando para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

Veerman teve uma atuação dramática contra a Áustria na Euro 2024 e não voltou a jogar pela seleção holandesa desde a fase final na Alemanha. O meio-campista do PSV permanece, portanto, há quase dois anos com dezesseis partidas pela seleção.

O jogador de Volendam está completamente fora dos planos de Koeman há algum tempo. “Conversei com o Joey e disse a ele que não é minha primeira nem minha segunda opção para a posição 6 à esquerda. Se todos estiverem em forma, ele não será considerado para a seleção da Copa do Mundo”, afirmou o técnico em termos claros.

Mesmo a desistência do companheiro de equipe Jerdy Schouten, devido a uma lesão grave, não altera a situação de Veerman em relação à Seleção Holandesa. Guus Til parece ser o único jogador do PSV com chances de participar da Copa do Mundo.

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Koeman viu Xavi Simons ser descartado recentemente e, na sexta-feira, riscou o nome de Matthijs de Ligt. Para Jurriën Timber e Memphis Depay, espera-se uma corrida contra o tempo nas últimas semanas antes da Copa do Mundo.

A Holanda estreia na Copa do Mundo em 14 de junho contra o Japão. Em seguida, a equipe de Koeman enfrentará a Suécia (20 de junho) e a Tunísia (26 de junho) nas partidas da fase de grupos. 

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