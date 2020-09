Thiago, o reforço de R$ 130 milhões para renovar o meio-campo do Liverpool

Meia espanhol depende apenas de exames médicos para assinar contrato de quatro temporadas com os Reds

O está próximo de anunciar o segundo reforço para a temporada . Trata-se de Thiago Alcântara, meia do de Munique, um pedido de Jürgen Klopp para reforçar a equipe de Anfield.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A negociação custará cerca de 22 milhões de euros (R$ 136 milhões) aos cofres do time de Anfield, de acordo com as apurações da Goal . O valor pode aumentar em 5 milhões de euros (R$ 31 milhões) dependendo das conquistas dos Reds.

Mais times

Thiago assinará com o Liverpool nos próximos dias por quatro temporadas, dependendo apenas dos exames médicos que ainda fará. O jogador já tem até um número para vestir no novo time: o espanhol usará a camisa 6, mesmo número que usou em suas sete temporadas no Bayern.

Nos últimos dias, Klopp já havia dado mais indícios sobre a negociação entre Liverpool e Thiago. "Se eu pudesse inventar uma palavra que não existe que encerraria as especulações, eu me tornaria rico. Eu mencionei que Thiago Alcântara é um jogador muito bom? Já faz tempo".

Para felicidade do alemão, Thiago chega à Anfield sem depender da saída de outro atleta do elenco . Georginio Wijnaldum, por exemplo, está na lista de desejos de Ronald Koeman no Barcelona , mas não deve ter o futuro afetado pela chegada do espanhol.

Mais artigos abaixo

A contratação do novo camisa 6 também representa uma vitória do Liverpool contra o maior rival, o . Os Red Devils conversaram com os representates do jogador, porém a pedida salarial do meio-campista (mais de 200 mil libras, cerca de R$ 1,35 milhão, por semana) afastou o interesse do time de Old Trafford.

Thiago tem 29 anos e é o segundo reforço do Liverpool para a campanha de 2020/21. Antes dele, o time de Klopp acertou a contratação de Kostas Tsimikas, lateral-esquerdo de 24 anos que atuava no , da Grécia.