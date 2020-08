Ronald Koeman: como é a carreira do treinador favorito para assumir o Barcelona?

Após o incrível vexame na Liga dos Campeões, com derrota por 8 a 2 frente ao Bayern de Munique, o procura um novo treinador para assumir a equipe. Pep Guardiola foi especulado e Mauricio Pochettino ganhou força nos bastidores. Contudo, o grande favorito para a posição é Ronald Koeman, ídolo culé que hoje comanda a seleção da .

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o treinador já foi escolhido pela diretoria culé e um comunicado oficial do clube é esperado até o final desta semana.

Ronald Koeman has been choosen as new Barcelona manager. He's going to leave Holland National team to join Barça - official statement on this week. Here we go! 🤝🔵🔴 #FCB #Barcelona #Koeman