Riqui Puig: 20 minutos de um meio-campista que enche o Barcelona de esperança

O jovem meia foi a chave para a vitória do Barcelona, em seu primeiro jogo da temporada

Visão e técnica de craque. Ele chegou com o jogo empatado e com o entregando a liderança da LaLiga ao . A estreia de Quique Setién continuava no 0x0 até que três ações mudaram a história do jogo. A primeira foi a expulsão de Germán Sánchez, por volta dos 68 minutos da partida. Depois de 120 segundos, a segunda foi a entrada de Riqui Puig no jogo. E no minuto 76, aconteceu o terceiro: o roubo de bola do próprio garoto, que fez chegar a Messi, para o argentino mandar pro gol.

“Setién é muito próximo de nós. Ele fala muito com os jogadores e dá conselhos. Ele gosta muito de jogar futebol. Estou muito feliz, que agradecer-lhe por esta oportunidade”, disse o meio campista na zona mista após o jogo. A gratidão de Puig tem a ver com o fato de Setién o fez estrear na primeira equipe do Barcelona.

Sua estreia na temporada 2019/20 acabou sendo fundamental para a equipe catalã vencer o primeiro jogo comandado por Setién, pelo 20ª rodada da . O jogador do Barcelona B entrou no segundo tempo, substituindo Ivan Rakitic, quando o jogo ainda estava 0x0. Ele deu frescor à equipe. Foram 41 toques na bola e 39 passes (35 certos, de acordo com os dados da Opta), com precisão de 92,3%. Dos 39 passes, 35 foram no campo adversário, sendo Sergio Busquets aquele que mais recebeu bolas de Puig (10, uma a mais que Messi).

Puig recuperou a bola que resultou o no único gol da partida, de Lionel Messi, apenas seis minutos de entrar na partida. Ele fez sua primeira partida do campeonato com a camisa do Barça no Camp Nou, sendo que já havia jogado a competição no ano passado, mas como visitante. Sua única partida no estádio havia sido pela .

“Ele foi muito bem, entrou quando estávamos confortáveis com o jogo, com um jogador a mais e leu muito bem o jogo”, resumiu Setién à imprensa após a partida. E isso que jogou só 20 minutos. Menos de meia hora de Riqui Puig foram suficientes para aumentar as esperanças do Barcelona.