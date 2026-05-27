Koeman: “E o Veerman... Podemos deixar esse fã-clube de lado”

Na coletiva de imprensa realizada na quarta-feira sobre a convocação definitiva da seleção holandesa para a Copa do Mundo, Ronald Koeman elogiou Mats Wieffer e Marten de Roon. O técnico descreveu os meio-campistas da Oranje como “jogadores ideais para a seleção”.

Koeman foi questionado sobre as características de Wieffer e De Roon. Dois jogadores que são vistos pelo público em geral como uma surpresa na seleção de 26 jogadores para a próxima Copa do Mundo.

“Eles aceitam seu papel e continuam a dar energia ao resto do time”, esclarece Koeman. “E são confiáveis em suas ações. E com isso, estou apenas falando sobre esses rapazes.”

“E Veerman... Podemos ignorar esse fã-clube”, refere o técnico da Seleção Holandesa ao alvoroço em torno do meio-campista do PSV. Koeman não convocou Veerman após o Euro de 2024 e deixou claro várias vezes que o jogador do PSV também não estava nos planos. Veerman indicou recentemente estar claramente chateado com as declarações do técnico da seleção a seu respeito.

Koeman está satisfeito com a seleção que montou. “Mas talvez seja bom que algo aconteça de vez em quando. Isso faz com que os olhos se abram de repente. Mas, como já mencionei, tenho experiência com 24 jogadores. Há momentos em que nós, da comissão técnica, podemos tratar melhor os rapazes que não jogam ou jogam menos. A atenção e a energia. Então, sim, isso funciona nos dois sentidos.”

O técnico da seleção não pretende acompanhar de perto toda a mídia durante a Copa do Mundo. “Assim como no Euro. Mas naquela época eu ainda recebia, de vez em quando, alguma mensagem que me fazia pensar: ‘puxa, lá vai’. Não tenho paciência para a negatividade, porque isso distrai. E é normal. Se eu estivesse no lugar de vocês, também não teria entendido algumas coisas.”