Koeman acredita na recuperação do Barcelona após goleada: "o mundo não acaba com uma derrota"

Técnico holandês ainda despistou sobre o interesse em Haaland, do Borussia Dortmund, para a próxima temporada

À véspera de encarar o Cádiz pelo Campeonato Espanhol, o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, conversou com a imprensa após a dura derrota para o PSG, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League, e destacou que deseja pensar apenas no duelo contra o Cádiz, marcado para domingo (21).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Depois de uma derrota é sempre bom ter um jogo mais tarde para mostrar que podemos ser melhores e obter um melhor resultado. Temos um bom histórico na LaLiga e temos de continuar. Temos muita ambição e temos que reagir. O mundo não acaba com uma derrota. Temos que analisar os erros e melhorar", disse.

No entanto, Koeman ainda confia em sua equipe no segundo jogo da Copa del Rey: "ainda estamos nas três competições. A Champions League é muito complicada, mas na Copa se formos mais eficazes podemos voltar. Acho que podemos passar pela eliminatória. Na LaLiga temos um bom histórico, mas depende de quem está no topo", completou.

Questionado ainda sobre a possível contratação de Haaland, o treinador holandês desviou-se do tema, lembrando que o clube irá passar por um processo eleitoral.

"Tenho as minhas ideias para o futuro, mas é preciso ver quem será o presidente", concluiu.

O Barcelona aparece na terceira posição do Campeonato Espanhol, com 46 pontos, e entra em campo contra o Cádiz neste domingo (21), às 10h (de Brasília), no Camp Nou.