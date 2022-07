Klopp revela quando o Liverpool se apaixonou por Darwin Núñez e decidiu investir no jogador

Reds investiram pesado para contratar centroavante uruguaio para suprir a ausência de Sadio Mané

O Liverpool abriu os cofres e investiu 64 milhões de libras (cerca de R$ 400 milhões) para contratar Darwin Núñez junto ao Benfica. O atacante uruguaio chega para suprir a ausência de Sadio Mané, que foi para o Bayern de Munique. E Klopp se lembra exatamente quando decidiu que queria Núñez em Merseyside.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

A expectativa em cima de Núñez é grande em Anfield. Com a renovação de Mohamed Salah, os Reds devem continuar brigando por títulos em todas as competições que disputar. Além do egípcio e do uruguaio, o Liverpool ainda conta com o brasileiro Firmino, o colombiano Luis Díaz e o português Diogo Jota.

O atacante uruguaio já era monitorado por times europeus e o Manchester United apareceu como um possível destino, mas foram duas partidas da Liga dos Campeões para o radar de Klopp e do Liverpool encontrarem o alvo perfeito.

Mais artigos abaixo

"Foi muito impressionante quando ele jogou contra nós. (...) Não estava claro se ele jogaria contra a gente, porque ele tinha voltado dos jogos com a seleção. Já estava claro que ele era realmente bom, mas quando você vê ao vivo, é muito impressionante", declarou Klopp ao site oficial do Liverpool.

O técnico dos Reds não poupou elogios ao novo camisa 27 do time e pontuou que foram nessas partidas que o clube "se apaixonou" por Núñez.

"A potência e a mistura de técnica, vontade, movimentos inteligentes e os problemas que ele causou a nós... Nós nos apaixonamos naqueles dois jogos. Um sul-americano muito agressivo. É uma coisa boa. Foi uma alegria vê-lo jogar e quando percebemos que tínhamos a chance de contratá-lo, fomos com tudo e estamos feliz com ele aqui", concluiu o técnico alemão.