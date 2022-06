Sadio Mané é do Bayern: valor da transferência, tempo de contrato e mais sobre a contratação

Depois de deixar o Liverpool, o atacante senegalês assina um contrato até 2025 com o time alemão

Agora é oficial: Sadio Mané vai reforçar o Bayern de Munique na próxima temporada europeia. O clube alemão anunciou, em suas redes sociais, que chegou a um acordo com o atacante, que decidiu deixar o Liverpool, onde atuou por seis temporadas.

Dessa forma, o jogador de 30 anos assina um contrato até 2025. Além disso, segundo a imprensa europeia, o Bayern vai desembolsar 32 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo atacante ao Liverpool, podendo chegar a 40 milhões de euros com variáveis.

Através de um comunicado, o time alemão anunciou o acordo com o senegalês: "Sadio Mané é uma estrela mundial, que destaca o apelo do Bayern e vai aumentar a atratividade da Bundesliga no geral. Os torcedores vão ao estádio para ver estes jogadores", afirmou o presidente do Bayern, Herbert Hainer.

Mané, que estava na reta final de contrato na Inglaterra, chega para cobrir a perda de Robert Lewandowski, que deve deixar o Bayern, exceto por uma grande surpresa. No momento, não foi divulgado o número que Mané jogará na equipe.

"Conversamos muito e senti muito interesse nesse grande clube desde o começo. Então, para mim não houve dúvida. É a hora certa para este desafio. Quero alcançar muitas coisas com o clube, a nível europeu também", disse Mané ao site oficial do Bayern.

Pelo Liverpool, o atacante senegalês disputou 269 jogos, tendo marcado 120 gols pelo time inglês, além de ter conquistado os títulos da Premier League, do Mundial de Clubes e da Liga dos Campeões.