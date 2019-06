Klopp revela ligação de Guardiola após Liverpool vencer a Champions League

Técnico garante que o Liverpool irá brigar novamente com o Manchester City pelo título inglês

Jurgen Klopp e Pep Guardiola protagonizaram um a disputa pelo título inglês nesta temporada, que ficou nas mãos do por apenas um ponto de diferença. Mas neste sábado (1), foi vez do técnico espanhol ligar para o comandante do e parabenzá-lo pela conquista da .

Logo após levantar o trofeu europeu no Wanda Metropolitano, em Madrid, Jurgen Klopp revelou breve conversa com Guardiola e prometeu lutar novamente na próxima temporada contra o espanhol.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!



(Foto: Getty Images)

"Há um segundo falei com Pep Guardiola ao telefone. Nosso preparador físico (Lee Nobes) trabalhou para o Manchester City no início do ano, mas ele queria ganhar a Champions League... não, é uma brincadeira", disse Klopp aos repórteres.

Mais artigos abaixo

"Nós prometemos um ao outro que vamos chutar as bundas um do outro novamente na próxima temporada. Nós vamos por tudo e ver o que conseguimos", continuou.

"Conseguir 97 pontos na Premier League e vencer a Champions League é caminho longo, inacreditável e nós conseguimos. Isso é incrível. Agora nós ganhamos alguma coisa, vamos continuar. Nós vamos ganhar as coisas. Isso é grande. Eu estou realmente feliz", concluiu.