Klopp comemora vitória apertada do Liverpool na Premier: "Estou muito feliz"

Em jogo de sete gols, Liverpool vence e aumenta vantagem na liderança do Campeonato Inglês

Em um jogo repleto de gols, o Liverpool venceu de virada, o Crystal Palace por 4 a 3, neste sábado (19), pela 23ª rodada da Premier League 2018-19. Com o resultado, os Reds abriram sete pontos de vantagem para o segundo colocado, o Manchester City. Vale destacar que o City ainda entrará em campo contra o Huddersfield neste domingo (20), ás 11h30 (Brasília).

Após conquistar os três pontos em casa, o treinador do time, Jurgen Klopp conversou com os repórteres em entrevista coletiva e analisou a postura da equipe em campo. Com dois gols de Salah, o Liverpool reverteu o placar somente na etapa final do duelo.



"No intervalo de jogo ficou claro que tínhamos que mudar, para sermos mais decisivos. Graças a Deus funcionou imediatamente! Nós voltamos e todos sentiram a atmosfera", disse.

Porém, o clube rival estava determinado a acabar com a festa dos milhares de torcedores presentes em Anfield. Em um duelo no qual o placar permaneceu empatado por três vezes, Klopp comemorou ter saído de campo com os três pontos.

“A principal emoção no apito final foi um alívio. Um jogo como este, pode ir em todas as direções. Nós éramos extremamente dominantes no primeiro tempo, mas estávamos perdendo por 1 a 0, criamos chances, mas não suficientemente”, contou.



Por fim, o treinador analisou as chances em campo. Além de Salah, Firmino deixou sua marca ao estufar as redes no início do segundo tempo. Já Mané fechou o placar com o quarto e último gol do Liverpool, nos acréscimos.

“Havia muitas chances no segundo tempo, especialmente quando estava 2 a 2. Então, foi um jogo aberto, e marcamos o terceiro gol. Existem diferentes maneiras de ganhar jogos de futebol. Hoje tivemos que entrar com tudo o que tínhamos e os jogadores fizeram isso. Então estou muito feliz”, destacou.