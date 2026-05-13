Kingsley Ehizibue pode deixar a Série A e voltar à Eredivisie

Kingsley Ehizibue está na mira de dois clubes holandeses, segundo o jornalista especializado em transferências Mounir Boualin. A Udinese espera manter o lateral de 30 anos, mas a LaLiga também está de olho nele.

O contrato de Ehizibue com a Udinese expira ao final desta temporada. O veloz lateral-direito já recebeu uma nova proposta.

No entanto, ele pode optar por continuar sua carreira em outro lugar. Ehizibue foi recentemente observado por clubes da Série A, da LaLiga e da Eredivisie.

Não está claro quais clubes holandeses estão considerando entrar na disputa. Devido ao aspecto financeiro, provavelmente serão clubes da parte de baixo da tabela da Eredivisie.

Após 76 partidas pelo 1.FC Köln, Ehizibue já disputou 118 jogos pelo Udinese nos últimos anos. Na Holanda, ele já jogou pelo PEC Zwolle.

No verão passado, o franco Ehizibue disse à ESPN que tanto o AZ quanto o PSV já haviam entrado em contato com seu agente.

Na época, porém, Ehizibue indicou que estava focado na Udinese. O PSV buscará um substituto para Sergiño Dest no próximo verão.