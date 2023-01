Kim Kardashian é flagrada vestindo camisa retrô da Roma

Socialite passeou pela cidade de Los Angeles com a camisa da temporada 97/98 da equipe italiana

Famosa no mundo da moda pelos looks ousados e controversos, a socialite Kim Kardashian foi flagrada por paparazzi, neste sábado (28), passeando pela cidade de Los Angeles, nos EUA, vestindo uma camisa do retrô da Roma, de 1997/98.

O modelo, no tradicional vermelho vibrante, é de uma das temporadas históricas da La Lupa, em que o treinador tcheco Zdenek Zeman assumiu o comando do esquadrão. Naquele período, a equipe italiana teve uma grande ascensão com o trabalho de Zeman.

Além disso, Francesco Totti, um dos maiores ídolos do clube e do futebol italiano, viveu a principal temporada de amadurecimento da carreira, resultando no número 10 e na faixa de capitão no ano seguinte.

Não é de hoje que a mais famosa das irmãs Kardashian aparece com looks esportivos. A modelo norte-americana é figurinha carimbada em jogos da NBA e da NFL, principais ligas de basquete e futebol americano, respectivamente, sempre trajando camisas de times.