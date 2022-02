Kia Joorabchian, ex-MSI e Corinthians: os negócios recentes do iraniano no futebol brasileiro

Famoso no Brasil por liderar o Corinthians em 2005, ano em que o clube venceu o Brasileirão pela quarta vez em sua história, o iraniano Kia Joorabchian permanece fazendo negócios no país.

À época, o gringo atuava no país como chefe do fundo de investimentos MSI (Media Sports Investment), empresa formada por um grupo de investidores britânicos e russos, com base declarada no Reino Unido, e que tinha a intenção de gerir clubes mundo afora.

O relacionamento que conquistou no esporte naquela ocasião fez com que Kia Joorabchian estreitasse laços com figuras importantes e renomadas do esporte, especialmente no Brasil.

Não à toa, nos últimos anos, ele foi ativo em vendas e compras de atletas no futebol nacional. Parceiro do empresário Giuliano Bertolucci, movimentou o mercado da bola brasileiro com grandes estrelas.

A GOAL prepara uma lista com negociações que contaram com a participação ativa do iraniano. Veja os nomes abaixo:

Willian | Corinthians

Kia Joorabchian é o representante de Willian, atacante de 31 anos que chegou ao Corinthians durante a janela de transferências de agosto de 2022. O iraniano foi o responsável por negociar com o presidente Duílio Monteiro Alves a chegada do atleta ao Parque São Jorge.

Paulinho | Corinthians

Embora isso já tenha sido alvo de polêmica em 2013 — à época, Paulinho se irritou ao ter seu nome ligado ao de Kia Joorabchian —, o iraniano é um dos responsáveis por negociações envolvendo o meio-campista, uma vez que o seu empresário, Giuliano Bertolucci, tem o estrangeiro como seu parceiro. Kia, portanto, influenciou na volta de Paulinho ao Corinthians, sacramentada no fim de 2021.

Vítor Pereira | Atlético-MG, Corinthians e Flamengo

Kia Joorabchian é o empresário do técnico português Vítor Pereira. O iraniano foi procurado por meio do escritório de Giuliano Bertolucci para conversar sobre a possibilidade de levar o técnico a um dos três clubes no mercado da bola. O primeiro a fazer a procura foi o Flamengo, ainda no final de 2021, com o intuito de substituir o demitido Renato Gaúcho. Posteriormente, o Atlético-MG fez uma consulta ao iraniano sobre a possível mudança do lusitano para Belo Horizonte. O Corinthians foi o último a tentar a sua contratação. Os três obtiveram respostas negativas do comandante.

Bruno Guimarães | Lyon e Newcastle

Kia Joorabchian é um dos agentes de Bruno Guimarães, volante revelado pelo Athletico-PR e que defende o Newcastle atualmente. O jogador ainda é representado por Alexis Malavolta e Giuliano Bertolucci. O iraniano atuou ativamente na ida do meio-campista do Athletico-PR para o Lyon, em 2020, e voltou a participar da negociação que culminou em sua mudança para o Newcastle, em janeiro deste ano.

Andreas Pereira | Flamengo

Ex-jogador do Manchester United, Andreas Pereira chegou ao Brasil com participação ativa de Kia Joorabchian. O meio-campista é representado pelo iraniano e por Giuliano Bertolucci. A dupla foi uma das responsáveis por tratar o seu empréstimo e, posteriormente, a sua venda em definitivo para o Mengão.

David Luiz | Flamengo

O zagueiro, que defendia o Arsenal até o fim da última temporada europeia, também é representado por Joorabchian ao lado do brasileiro Bertolucci. A dupla se reuniu com Marcos Braz ao fim da última temporada europeia com o intuito de acertar a mudança do zagueiro para o Ninho do Urubu.

Jorge Jesus | Atlético-MG, Corinthians e Flamengo

O responsável por cuidar da carreira de Jorge Jesus, técnico livre no mercado da bola desde a saída do Benfica, é o português Bruno Macedo. Advogado de formação, ele é parceiro de Giuliano Bertolucci e Kia Joorabchian em negociações no exterior, sobretudo em Portugal e no Brasil. A dupla, inclusive, atuou ao seu lado nas tratativas por Jesus envolvendo os três clubes brasileiros que o procuraram: Atlético-MG, Corinthians e Flamengo.