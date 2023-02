Karim Benzema já ganhou o prêmio The Best da Fifa?

Francês concorre por ter sido destaque na conquista da Champions e de La Liga 2021/22, artilheiro nas duas competições

Nesta segunda-feira (27), às 17h (de Brasília), o mundo vai conhecer o jogador que a Fifa definiu como o melhor do planeta durante a temporada 2021/22 e a primeira metade de 2022/23. Por isso, o Mundial do Qatar também será levado em consideração pela entidade na escolha do The Best 2023.

Dos três finalistas indicados pela Fifa para receber a premiação neste ano, dois foram destaques na Copa do Mundo de 2022: Kylian Mbappé e Lionel Messi, vice-campeão e vencedor do torneio, respectivamente. O terceiro atleta é Karim Benzema, que conquistou a Champions League 2021/22 com o Real Madrid. Mas o francês já venceu o The Best alguma vez?

Na verdade, Benzema nunca chegou entre os três concorrentes ao prêmio. Ou seja, o atacante terá sua primeira chance de conquistar o The Best para acumular como prêmio individual à carreira. O jogador foi destaque da Liga dos Campeões da Uefa com 15 gols marcados, também liderando a artilharia da competição. Além disso, foi o maior goleador de La Liga pelos Blancos na temporada passada, vencendo a última edição da Bola de Ouro.

Em 2022/23, no entanto, o jogador acabou não participando de grande parte da primeira etapa da temporada, devido a uma lesão. O centroavante, que era esperado como destaque da Copa do Mundo, acabou sendo ausência da seleção francesa. Em seu lugar, Oliver Giroud marcou alguns tentos e fez boa atuação pela equipe, apesar do grande destaque ter sido o jovem Kylian Mbappé.