Kaisedo está prestes a assinar com o Real Madrid

O equatoriano Moisés Caicedo, meio-campista do Chelsea, falou sobre os rumores de sua possível transferência para o Real Madrid.

Caicedo tem contrato com o Chelsea até o verão de 2031.

Em entrevista ao jornal espanhol “AS”, Caicedo falou sobre a lista de inspirações em sua carreira, dizendo: “Sempre disse que tenho muitos ídolos na minha lista. Para começar, posso citar Antonio Valencia, pois ele foi minha inspiração para chegar onde estou agora e pelo que conquistou em sua carreira”.

E acrescentou: “Pensando mais na minha posição atual, meus ídolos são Kante, Makelele e Pogba. Eu me concentrei muito neles para me tornar o jogador que sou hoje, porque o nível que eles apresentaram os colocou entre os melhores do mundo, e quero seguir essa linha e dar o meu melhor”.

Sobre o seu futuro e a possibilidade de vestir a camisa do Real Madrid, Caicedo respondeu com um sorriso: “No futebol nunca se sabe o que pode acontecer, não é mesmo? No momento, tenho contrato com o Chelsea e, na verdade, não pensei seriamente em outro clube ou em sair de Londres, mas, no fim das contas, ninguém sabe o que vai acontecer no futebol. Tudo o que quero é me divertir, tenho contrato e quero continuar jogando enquanto Deus me permitir, e depois veremos o que vai acontecer no futuro e quais surpresas nos esperam.”

Vale lembrar que Enzo Fernández, estrela do Chelsea, foi punido com suspensão de duas partidas pelos Blues, depois de abrir as portas para uma saída em declarações à imprensa e se associar a uma transferência para o Real Madrid.

Sobre sua posição como um dos principais astros do Chelsea no momento, o jogador da seleção equatoriana disse: “Sim, o Chelsea é um grande clube. Eles me ajudaram muito desde que cheguei, e quero retribuir isso e provar meu valor em cada partida durante todo o tempo que passar lá. O tempo vai revelar tudo.”



Leia também: Grande obstáculo para o Real Madrid na tentativa de contratar o “gênio do Chelsea”