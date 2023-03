Juventus x Sampdoria ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Equipes se enfrentam neste domingo (12), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Juventus e Sampdoria entram em campo na tarde deste domingo (12), às 16h45 (de Brasília), em Turim, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Em sétimo lugar da Serie A com 35 pontos, a Juventus vem de derrota em clássico contra a Roma e agora precisa se recuperar no campeonato se quiser ainda lutar por uma vaga nas competições europeias. Kean está suspenso, enquanto Milik segue no departamento médico. Já Di María, com problema físico, é dúvida.

Do outro lado, a Sampdoria é a última colocada do italiano, com apenas 12 pontos. A equipe tem urgência em vencer para tentar escapar do Z-3, embora esteja virtualmente rebaixada. Audero é o desfalque do time visitante.

Prováveis escalações

Juventus: Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Vlahovic.

Sampdoria: Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Rodriguez, Gabbiadini.

Desfalques

Juventus

Arkadiusz Milik continua lesionado e Moise Kean cumpre suspensão.

Sampdoria

Emil Audero está lesionado.

Quando é?