Juventus x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Juventus e São Paulo se enfrentam na tarde deste sábado (29), às 15h (de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespi, pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. . A partida terá transmissão ao vivo no canal da Federação Paulista no YouTube, na internet.

As duas equipes ocupam as duas primeiras colocações do Grupo 10 da competição, já que venceram todas as suas partidas até o momento. O São Paulo bateu o Ska Brasil, por 4 a 0, e o Audax, por 3 a 0. Já o Juventus venceu o Nacional, por 2 a 1 na estreia, e o Osasco Audax, por 1 a 0 na segunda rodada.

Prováveis escalações

Juventus: Natan, Igor, Diogo, Kaue, Iago, Victor Tertuliano, André, Gabriel, Victor Rosa, Giovani, Matheus.

São Paulo: Roberto, Kaiky, Arthur, Kauã, Felipe, Matheus Zanella, Newertton, Iba Ly, Gabriel Maioli, Luiz Henrique, João Adriano.

Desfalques

Juventus

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?