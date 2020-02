Time de Beckham estreia e sonha grande: "se houver chance de trazer Messi ou Ronaldo, vamos tentar"

Inter Miami fará sua primeira temporada na MLS e já faz grandes planos para o futuro: contratar um dos maiores jogadores da atualidade

O Inter Miami ainda nem estreou na mas o proprietário do clube, David Beckham, já faz grande planos para o futuro da equipe. O ex-jogador sonha em contratar Leo Messi ou Cristiano Ronaldo para jogarem juntos no novo time da Flórida.

O capitão do e o atacante da , por muitas vezes, já tiveram seus nomes relacionados com possíveis transferências para o futebol dos quando se aproximarem do final de suas carreiras, como fizeram Thierry Henry, Kaká e o próprio Beckham.

Em entrevista ao programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, o ex-jogador de , e falou sobre a possiblidade de juntar os dois maiores jogadores da atualidade em seu time: "Nós temos muitas oportunidades aqui em Miami", analisou o inglês.

"Nós entramos em contato como muitos jogadores que poderia se juntar ao time. Como qualquer outro dono, você realmente quer os melhores jogadores e se nós tivermos a oportunidade de trazer jogadores como Cristiano ou Leo... eu tenho muita admiração por esses atletas e se pudermos trazer eles será o máximo", completou.

Mas Beckham tenta manter os pés no chão, sabendo que são planos futuros. "No momento, temos um grande elenco. Jovens jogadores e alguns experientes, mas muitos jovens que estão prontos para jogar".

As especulações sobre uma possível ida dos craques ao time de Beckham ficou uma pouco mais forte depois da declaração do treinador do , Adrian Heath, afirmando que "os destinos óbvios para Messi e Cristiano Ronaldo se eles vieram para a MLS são Los Angeles ou Miami".

Outros jogadores do alto escalão do futebol europeu também foram envolvidos em especulações para o novo time da MLS, como Edinson Cavani, David Silva e Luka Modric.

O Inter Miami faz sua estreia na competição no dia 1 de março contra o , time de Carlos Vela, eleito o melhor jogador da liga no ano passado.