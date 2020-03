Inter Miami, de Beckham, leva golaço e estreia com derrota na MLS

Novidade da liga norte-americana, equipe da Flórida perdeu por 1 a 0 do Los Angeles FC

O Inter Miami, time do qual o ex-meia David Beckham é proprietário, estreou na com derrota por 1 a 0 para o neste domingo na Califórnia.

O único gol do jogo foi marcado aos 44 minutos do primeiro tempo pelo mexicano Carlos Vela, que encobriu o goleiro Robles com um lindo toque de cobertura.

Who else but @11carlosV?!?!?!?



El Capitán nets our first goal of Season 3!#LAFCvMIA 1-0 pic.twitter.com/hlVaRs7NUI — LAFC (@LAFC) March 1, 2020

Este foi o primeiro jogo oficial da história do Inter Miami - a saída de bola da equipe foi inclusive registrada pelo perfil do clube nas redes sociais.

Por enquanto, Beckham não atraiu nomes muito conhecidos para o seu time - o mais famoso é o meia Pizarro, ex-seleção mexicana e titular na noite deste domingo. Robles acabou sendo o destaque do time na estreia, com boas defesas.



Derrotado no primeiro desafio, o Inter Miami agora busca a recuperação no próximo sábado, quando visita o . O Los Angeles FC joga um dia depois, em casa, contra o ;