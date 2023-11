Juventude x Ponte Preta: onde assistir ao vivo na TV e online, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 37ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Juventude recebe a Ponte Preta na tarde deste sábado (18), a partir das 17h (de Brasília), no Alfredo Jaconi, pela 37ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Terceiro colocado com 61 pontos, o Juventude vem de empate no jogo passado. O Alviverde quer aproveitar o fator casa para ganhar e ficar perto do acesso.

Do outro lado, a Ponte Preta ganhou na rodada anterior e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. A Macaca subiu para a 15ª posição, com 38 pontos, e sabe que precisa continuar pontuando para se manter fora do Z-4.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto; Reginaldo (Dani Bolt), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer; Matheus Vargas, Mandaca, Vini Paulista, David e Erick Samuel (Gabriel Taliari).

Ponte Preta: Caíque França; Luiz Felipe, Fábio Sanches, Castro (Edson) e Artur; Felipe Amaral, Ramon, Filipinho, Elvis, Pablo Dyego e Jeh.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

Quando é?