Juventude x CRB: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (16), pela 28ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Caxias do Sul, o Juventude encara o CRB na noite deste sábado (16), às 18h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Em sétimo lugar com 44 pontos, o Juventude busca sua recuperação no campeonato, após perder na rodada passada. A equipe de Caxias do Sul quer aproveitar o fator casa para voltar a vencer.

Do outro lado, o CRB vem de uma goleada avassaladora sobre o líder, e está há oito jogos sem perder na competição. O time alagoano está na nona posição, com 42 pontos.

Prováveis escalações

Juventude: Thiago Couto, Reginaldo, Danilo Boza, Luis Gustavo, Alan Ruschel, Jadson, Vini Paulista, Nenê, Gabriel Taliari, David e Victor Andrade.

CRB: Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Ramon, Fábio Alemão, Diogo Hereda, Falcão, João Paulo, Lucas Lima, Renato, Léo Pereia e Anselmo Ramon.

Desfalques

Juventude

Sem desfalques confirmados.

CRB

Sem desfalques confirmados.

Quando é?