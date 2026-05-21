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Justin KluivertImago
Rian Rosendaal

Traduzido por

Justin Kluivert dá um sinal bem claro sobre suas chances na Copa do Mundo

Holanda
World Cup

Justin Kluivert estava muito emocionado na terça-feira, após o jogo entre Bournemouth e Manchester City (1 a 1). O meio-campista ofensivo e ponta entrou em campo a quinze minutos do fim e parece ter deixado definitivamente para trás os problemas relacionados à sua lesão no joelho. “Você nem imagina o quanto estou feliz.”

“Lágrimas de alegria”, declarou Kluivert em conversa com Mike Verweij, do De Telegraaf. E acrescentou imediatamente, de forma significativa: “O técnico da seleção pode contar comigo.”

Na verdade, Kluivert já deveria ter feito seu retorno com a camisa do Bournemouth no dia 9 de maio. “Eu estava totalmente pronto. Só que, durante o jogo Fulham x Bournemouth, já havia dois cartões vermelhos antes do intervalo, um para cada time. O técnico pretendia me colocar em campo, mas teve que fazer outras escolhas devido ao andamento da partida. Foi uma pena, mas eu entendi perfeitamente.”

O técnico Andoni Iraola, que está deixando o Bournemouth, acabou colocando Kluivert em campo mais de uma semana depois. “O fato de ele ter me colocado como primeiro substituto contra o Manchester City também mostra o quanto ele torce para que eu vá à Copa do Mundo. Aliás, todo mundo no Bournemouth torce, porque sabem que estou disposto a dar tudo de mim para estar lá no Canadá, no México e nos Estados Unidos.”

Kluivert acredita piamente que pode contribuir para a seleção holandesa na Copa do Mundo, apesar da falta de ritmo e de tempo de jogo. “Sinto-me em forma e forte. Não, não sinto mais nenhum incômodo no joelho e também estou com a cabeça tranquila.”

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“Depois da minha cirurgia, é claro que fiquei um pouco apreensivo, com medo de que o torneio pudesse estar em risco. Felizmente, a recuperação ocorreu exatamente dentro do previsto”, disse o jogador que já disputou onze partidas pela seleção holandesa, que quer seguir os passos do pai, Patrick, que brilhou na Copa do Mundo de 1998 e chegou às semifinais.

“É o maior palco do futebol. Mal posso esperar. Os jogos da Liga das Nações contra a Espanha me dão a certeza de que posso me tornar um jogador importante.” Em março do ano passado, Kluivert foi um dos destaques da seleção holandesa contra a Espanha nas quartas de final da Liga das Nações, sendo eliminado apenas nos pênaltis pelo campeão europeu.

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