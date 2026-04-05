Jornal de Madri: Este é o maior perdedor contra o Maiorca

Os jornais espanhóis destacaram intensamente os pontos negativos do Real Madrid, após a derrota por 2 a 1 no último sábado, diante do anfitrião Maiorca, na 30ª rodada da La Liga.

O meio-campista francês Eduardo Camavinga foi o alvo principal das críticas.

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O jornal espanhol “AS” considerou Camavinga o maior perdedor deste confronto, especialmente após as críticas que recebeu por causa de seu erro no primeiro gol do Mallorca, o que o fez parecer o elo mais fraco do meio-campo, sobretudo com o retorno de Jude Bellingham após lesão.

Ao avaliar os jogadores do Real Madrid após a partida, o jornal madrilenho descreveu o desempenho de Camavinga como desastroso, observando que ele careceu de precisão no controle da bola no ataque e também falhou em retornar rapidamente para a defesa.

Recentemente, reportagens da imprensa destacaram também o declínio do papel de Camavinga na seleção francesa, onde ele ainda não conseguiu provar seu valor na camisa da seleção de seu país e passou a ocupar a quinta posição na hierarquia de meio-campistas do técnico Didier Deschamps.