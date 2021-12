Jorge Jesus indicou a contratação de Nino, do Fluminense, ao Benfica

Um dos principais jogadores do Fluminense na temporada, o zagueiro Nino, também campeão olímpico com a seleção brasileira, despertou o interesse do técnico Jorge Jesus.

Segundo soube a Goal, o treinador português indicou a contratação do zagueiro tricolor ao Benfica para substituir Lucas Veríssimo, que sofreu uma grave lesão no joelho direito e ficará de fora do restante da temporada.

O Benfica irá ao mercado por um zagueiro, mas vai esperar a definição da classificação ou não para as oitavas de final da Champions League, além do futuro de Jorge Jesus que está sob pressão no clube e na mira do Flamengo.

Segundo apuração da Goal, o Fluminense planeja a venda de alguns atletas para fazer caixa e Nino é um dos nomes mais valorizados do elenco. Além disso, o jogador entende que se vier uma boa proposta do futebol europeu, este é o momento certo para dar um novo passo na carreira.

Antes dos Jogos Olímpicos de Tóqui, o Fluminense renovou o contrato de Nino até dezembro de 2024. O Tricolor, no entanto, tem apenas 60% dos direitos econômicos do zagueiro de 24 anos. Os outros 40% pertencem ao Criciúma.