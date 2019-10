Jorge Jesus é denunciado e pode perder final da Libertadores

Equipe atrasou no retorno do intervalo do jogo contra o Grêmio e técnico é quem pode pagar a conta

O pode ter um desfalque de peso na grande decisão da contra o , no dia 23 de novembro. Isso porque o técnico Jorge Jesus foi denunciado à Unidade Disciplinar da Conmebol pelo atraso de dois minutos no retorno do time após o intervalo do jogo de volta contra o , no Maracanã, pela semifinal da competição.

O regulamento da Libertadores (artigo 163, letra C) diz que é o treinador que arcará com a consequência em caso de atraso para o retorno ao segundo tempo. Neste caso, a súmula do jogo entre Flamengo e Grêmio relatou que o intervalo foi de 17 minutos, e a previsão é de suspensão de uma partida.

Agora, o Flamengo terá até o dia 1 de novembro para enviar sua defesa à Conmebol, e se o julgamento ocorrer antes da data da grande decisão, o técnico português poderá ficar de fora do banco de reservas, sem poder dar instruções ao time.

Mengão também é denunciado por comemoração de Gabriel

Outra denúncia que o Flamengo terá que responder será sobre a comemoração de Gabriel, também na partida contra o Grêmio. Na ocasião, o atacante ergueu uma placa com os dizerem "Hoje tem gol do Gabigol", o que infringe o artigo 67 do regulamento da Libertadores.

O pode ter que desembolsar US$ 5 mil (aproximadamente R$ 20 mil).