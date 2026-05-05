Johan Derksen está extremamente irritado com um colega de TV: "Prima donna hipócrita"

Johan Derksen dá uma lição de Sjoerd Mossou no programa “Vandaag Inside”. O “De Snor” faz isso em resposta a uma grande entrevista do comediante e fã de futebol Peter Pannekoek no “Algemeen Dagblad”, na qual há uma indireta a outro grande jornal.

“Se eu fosse o chefe do Ajax agora, manteria as coisas bem simples: faria exatamente o oposto do que o De Telegraaf escreve. Isso sempre me faz rir, sabe. Toda vez que aquele jornal abraça um técnico com entusiasmo exagerado, você já sabe o que vai acontecer: vai dar tudo errado”, disse Pannekoek no último fim de semana, segundo Mossou.

“O contrário funciona exatamente assim: Farioli, Bosz e Ten Hag, eles não gostavam de nenhum deles. Muito inteligentes, eu acho. Muito autônomos. Por isso, fico apreensivo com o quanto estão entusiasmados agora com o Jordi Cruijff. É realmente um cara legal, sabe. Mas quando o De Telegraaf fica tão feliz com você, me parece um péssimo sinal”, disse o comediante de Amsterdã.

“Sabe o que me incomodou? Aquele Sjoerd Mossou”, abre Derksen o assunto sobre o repórter do Algemeen Dagblad. “Ele faz uma entrevista enorme com Peter Pannekoek, de quem é claramente fã. E esse Pannekoek começa a criticar o De Telegraaf.”

“E o Mossou pensa então: ah, agora posso marcar pontos. Porque é disso que gostam no AD. E ele vai anotar isso. E aí você se torna uma pessoa tão insignificante e um jornalista tão ruim”, o analista de Grolloo não mede palavras. “E eles também têm um editor-chefe ruim. Porque ele deveria ter dito: fora com essa bobagem. Porque não vamos usar uma entrevista com Pannekoek para dar uma facada nas costas do De Telegraaf.”

O apresentador Wilfred Genee sugere, com um certo cinismo, que “é preciso ser apenas positivo em relação aos colegas”. “De jeito nenhum”, rebate Derksen imediatamente. “Olha, se Mossou acha que o De Telegraaf é um jornal de merda, ele tem que escrever isso. Mas não pode usar Peter Pannekoek como pretexto só porque ele falou alguma coisa sobre o De Telegraaf.”

“Se o concorrente é prejudicado por isso, você tem que ser grande. Se você tem uma entrevista com Peter Pannekoek, e ele por acaso diz algo sobre o De Telegraaf, e você coloca isso rapidamente na matéria. Não, acho isso hipócrita, aí você está agindo pelas costas deles”, afirma Derksen.

“Eu também nunca faria isso. Você está acima disso, cara”, acrescenta Valentijn Driessen, chefe da seção de futebol do De Telegraaf, para concluir. “Eles estão sempre falando de nós. E nós nunca falamos dos outros. Eu não vou falar sobre outros meios de comunicação, isso é totalmente desinteressante, não é? Você acha que os leitores pensam: legal que eles estejam falando isso sobre o AD ou o De Volkskrant?

“Esse Mossou realmente acha que é uma autoridade”, Derksen volta a intervir. “Mas não há personalidade de TV pior do que ele. Ele sempre se comporta como uma espécie de prima donna do jornalismo. E ele trabalha duro, já trabalhou comigo. Mas quando se trabalha muito duro, como eu mesmo experimentei na pele, a qualidade acaba ficando um pouco abaixo.”