Jogadores do Corinthians relatam insegurança e incômodo com protesto em Santos; clube repudia ato

Por conta da falta de segurança e omissão de partes, delegação decidiu voltar para São Paulo no começo da madrugada desta quarta-feira (21)

Jogadores e profissionais do departamento de futebol do Corinthians ficaram assustados e temerosos com o protesto feito por torcedores, na noite dessa terça-feira (20), na porta de um hotel de Santos. A GOAL conversou com fontes que estavam no veículo no momento da manifestação e todos mostraram preocupação com o ocorrido.

O incômodo não foi com o protesto em si, já que entendem que é natural a cobrança, mas sim com a forma que o ato se desenrolou. Os relatos são de cenas de terror. Quando o ônibus da delegação chegou a um hotel da Baixada Santista, um grupo de torcedores se dirigiu ao veículo com tapas e gritos de protesto, além de bombas e rojões. Acuado dentro do ônibus, o elenco corintiano optou por não desembarcar no local. A decisão foi endossada por todos os profissionais do departamento de futebol. Houve receio de que a saída dos atletas pudesse gerar uma confusão generalizada. Além dos protestantes, também haviam torcedores com famílias e crianças pequenas esperando o desembarque dos atletas.

O veículo ficou por cerca de uma hora parado em frente ao Hotel Sheraton Santos. Neste período, a diretoria buscou alternativas para que o plantel desembarcasse no local sem colocá-lo em risco e pediu reforço policial. Aliás, a omissão de seguranças também foi um incômodo grande durante o protesto. Mesmo com a chegada de novos agentes de segurança, não foi encontrada uma forma de viabilizar o desembarque dos jogadores. Em nota oficial (leia abaixo), o Corinthians repudiou o ato e disse apurar os fatos.

A decisão de voltar ao CT Joaquim Grava, a 98 quilômetros do hotel, foi tomada em conjunto pela diretoria e comissão técnica, e teve aprovação unânime do elenco. Os jogadores ficaram bastante incomodados com o ocorrido, especialmente pelo sentimento de insegurança durante o período em que ficaram no veículo.

A delegação do Corinthians deve se dirigir até Santos no começo da noite desta quarta-feira (21). O Timão enfrentará o Peixe às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. A estadia no local foi totalmente descartada pela diretoria corintiana.

LEIA A NOTA OFICIAL DO CORINTHIANS:

O Sport Club Corinthians Paulista repudia a intimidação promovida por um grupo que se diz torcedor do clube, durante a chegada da equipe de futebol profissional masculina em Santos, na noite desta terça-feira (20/6), para o jogo de hoje (21/6), às 20h, contra o Santos, na Vila Belmiro.

O ônibus da delegação foi imediatamente cercado por essas pessoas, que soltaram rojões, bombas e foguetes, bateram na lataria do veículo e ameaçaram os atletas e comissão técnica. Prezando a segurança de todos – atletas, comissão assim como dos verdadeiros torcedores corinthianos, incluindo famílias com crianças presentes no local –, após uma hora aguardando para desembarcar com segurança – o que não foi possível –, o clube decidiu retornar ao CT Dr. Joaquim Grava, comprometendo toda a logística da equipe, que, de praxe, chega no dia anterior ao local da partida para proporcionar o melhor descanso e alimentação aos jogadores antes de entrarem em campo.

O Corinthians vai apurar os fatos e as responsabilidades que geraram a insegurança no desembarque da equipe para evitar que cenas lamentáveis como estas se repitam.

A delegação está bem. Os jogadores estão focados e preparados para o clássico de hoje.

Por fim, o clube repudia quaisquer tipos de manifestações agressivas que coloquem em risco a integridade física dos profissionais que representam a instituição. Atitudes como estas não condizem com os valores corinthianos.