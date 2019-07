Jogador do Botafogo sofre parada cardíaca em treino, mas passa bem

O atacante Biro Biro sofreu uma parada cardíaca durante treino do , nesta terça-feira (16), e precisou deixar o campo anexo do estádio Nilton . Reforço para este segundo semestre, o jogador de 24 anos foi amparado pelos companheiros de equipe e foi reanimado, sem a necessidade de um desfibrilador..

Biro Biro já está em um hospital no bairro da Gávea, onde chegou bem e falando normalmente. O atacante ainda vai passar por exames complementares, como ecocardiograma. Em 2018, o atleta fez um procedimento para corrigir um problema de arritmia cardíaca, sentido durante sua passagem pelo futebol chinês. O médico carioca que o operou escreveu o laudo que liberou Biro Biro a jogar futebol profissionalmente.

O Botafogo informa que o atleta Biro Biro foi encaminhado ao hospital e está sendo acompanhado pelo Doutor Ricardo Bastos, médico do clube que realizou o atendimento ainda no Estádio Nilton Santos. O quadro do atleta é estável e o mesmo passará por exames.