Joey Veerman é duramente criticado por ter atacado Ronald Koeman

Rob Jansen não está satisfeito com a atitude e as declarações de Joey Veerman. O meio-campista do PSV se pronunciou claramente no último fim de semana sobre o técnico da seleção, Ronald Koeman, que deixou claro em várias ocasiões que não há lugar para Veerman na convocação definitiva da seleção holandesa para a Copa do Mundo.

“Se um Joey Veerman, que está decepcionado, o que é normal, reagisse de outra forma”, Jansen abre a discussão no KieftJansenEgmondGijp. “Em vez de ser arrogante. E isso não tem nada a ver com estar certo. Não seja tão arrogante, com um sorriso no rosto. Não diga: ‘Não vou mais jogar sob o comando desse técnico’. E não diga: ‘Vou curtir as férias com minha família’.”

“Reaja simplesmente como alguém emocionalmente magoado”, aconselha o surpreso agente a Veerman, que foi preterido por Koeman. “Diga simplesmente: ‘Acho horrível não ter sido convocado. Estou de saco cheio disso.’ E acrescente também aquele ar de superioridade. Cara, o Joey Veerman não é assim tão bom.”

“Ele é o que você diz, mas não quer demonstrar isso. Ele quer continuar bancando o durão Joey Veerman”, intervém René van der Gijp na discussão sobre o meio-campista que atuou pela última vez pela seleção holandesa na Euro 2024. “Deixa pra lá, sabe.”

“Ele só vem jogando em um nível razoável há dois anos”, Jansen mantém sua opinião sobre o jogador do PSV. “Se isso acontecesse comigo, eu também ficaria muito chateado”, Wim Kieft entra na conversa. “Mas eu encararia assim: sim, é uma pena. E nada mais do que isso.”

Jansen reforça sua opinião mais uma vez: “Você pode pelo menos demonstrar que está arrasado, não é? Que acha horrível não ter sido convocado.”

Reação de Veerman

No domingo, Veerman deu uma lição em Koeman na ESPN. “Eu também já estou realmente farto disso. Ele tem que ir se…”, após o que Veerman, sabiamente, não completou a frase. “É claro que a escolha de quem convocar é dele, mas então que diga simplesmente: estou fazendo outras escolhas. Não venha com argumentos de que o caráter dele não é bom, porque eu não fiz absolutamente nada de errado durante o Euro e, depois disso, fiquei dois anos sem ser convocado.”

“O jogador sempre pode reagir da maneira que achar melhor, e eu acho ótimo, mas, no que me diz respeito, agora está encerrado”, reagiu Koeman um dia depois no programa Rondo, da Ziggo Sport. “Se eu acho chato como as coisas aconteceram? Bem, talvez isso realmente pudesse ter sido um pouco melhor.”