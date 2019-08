Jesus diz que Gabigol é “9 e meio” e abre as portas do Flamengo para Balotelli

O treinador, inclusive, pediu que Gabriel Barbosa seja observado com atenção por Tite

Técnico do , Jorge Jesus voltou a falar sobre a necessidade de sua equipe contar com um centroavante de referência no elenco. Em entrevista ao site oficial da Libertadores, o português exaltou a qualidade de Gabigol – artilheiro do em 2019 – para definir jogadas, mas classificou o seu camisa nove como “Nove e meio”, querendo dizer que o vê também saindo mais da área e circulando pelo terço final do campo.

Exatamente por isso, Jesus falou sobre as conversas do Flamengo com o atacante italiano Mario Balotelli e vê com otimismo uma possível estadia do jogador pelo futebol brasileiro.

“O Gabigol é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, está a fazer uma época estrondosa. É um jogador que a seleção do Brasil tem que começar a olhar para ele, mas não tenho nenhum centroavante. Se eu pudesse os qualificar (Gabigol e Bruno Henrique), os qualifico como ‘9 e meio’, e não um 9. E que queria arranjar um 9. Os dias estão passando, estou vendo que não vai ser possível, apesar de que falarem agora no Mario Balotelli. Isso é fundamental, para os objetivos do Flamengo, ter centroavante”, disse.

“O Mario é um pedido de qualquer treinador da Europa, o Mario é um grande jogador”, disse. “Se vier, é um jogador que vai vingar no futebol brasileiro, é um jogador de muita qualidade”, completou.

Gabigol, inclusive, revelou que vem conversando com Balotelli, que terá reuniões com dirigentes rubro-negros.