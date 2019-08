Balotelli no Flamengo: o que se sabe sobre a possível contratação?

Vice-presidente Marcos Braz declarou nos últimos dias que a prioridade do Flamengo é contratar um centroavante do mercado europeu

O jornalista italiano Gianluca Di Marzio noticiou nesta segunda-feira (05) que o está negociando com Mario Balotelli. O italiano está sem clube desde que deixou o Olympique Marseille ao fim da última temporada. De acordo com a publicação, o atacante já teria falado "sim" à primeira investida do clube carioca, dando seguimento às conversas.

De acordo com a apuração da Goal , o clube ofereceu um salário de R$ 1,6 milhão por mês para o italiano. Isso faria dele o jogador mais bem pago atuando no Brasil. A ideia inicial da diretoria do Flamengo era trazer Fernando Llorente, finalista da última com o , mas o centroavante espanhol não quis vir ao Brasil.

As negociações têm sido conduzidas diretamente pelo vice-presidente Marcos Braz e pelo diretor Bruno Spindel, de acordo com Di Marzio. O Flamengo oferece um contrato de dois anos e meio de duração para tentar convencê-lo a vir para o Brasil, um obstáculo neste momento, como apurou a Goal.

O próprio Marcos Braz declarou recentemente que a prioridade do Flamengo é contratar um centroavante do mercado europeu.

Balotelli passou três temporadas no futebol francês e atualmente está sem clube. Segundo Di Marzio, o jogador está disposto a expandir seus horizontes do futebol e procurar novas ligas para atuar.

Outro fator que teria agradado o italiano seria a possibilidade de seu irmão, Enock, defender o Boavista, do Rio, em acordo fruto de parceria com o Flamengo.

Balotelli, aos 28 anos, já passou por um grande número de times importantes da Europa como , , , e . Por clubes, ele fez 364 jogos oficiais, anotou 146 gols e deu 34 assistências. Na seleção italiana, Balotelli jogou em 36 jogos e balançou as redes 14 vezes.