James Rodriguez pode enfrentar o Corinthians pelo São Paulo na semifinal da Copa do Brasil?

Veja se o meia-atacante colombiano pode entrar em campo no mata-mata da competição nacional

O meia-atacante James Rodríguez está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do São Paulo. O colombiano, de 32 anos, chega para ser o grande jogador do time paulista, que ainda está vivo nas três competições mais importantes da temporada: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana.

Pensando nisso, o torcedor são-paulino espera o atleta em campo para a partida mais importante da temporada até aqui. Trata-se do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, no Morumbi. Para poder atuar, James precisa estar inscrito na competição até o dia 8 de agosto, que é o prazo final dado pela CBF. Por isso, o colombiano não deve ter problemas para cumprir essa data e jogará a partida se estiver bem fisicamente.

O São Paulo perdeu o jogo de ida, na Neo Química Arena, por 2 a 1, e precisa vencer o Majestoso da volta por pelo menos dois gols para avançar. Se igualar o placar agregado, a decisão será nos pênaltis.