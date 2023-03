Jaedyn Shaw: por dentro da ascensão da estrela da NWSL, a caminho de sua estreia pela seleção feminina dos EUA

A atacante de 18 anos está evoluindo no San Diego Wave, e parece que uma convocação agora é uma questão de tempo

Não é surpresa saber que o telefone de Ann Shaw toca muito. Afinal, sua filha, Jaedyn, é uma das jovens jogadoras de futebol mais talentosas do planeta. Ela é a segunda atleta mais jovem a jogar na NWSL, a principal liga dos Estados Unidos, e uma das duas únicas a ter marcado em seus três primeiros jogos na competição.

Ann esteve sempre presente durante a ascensão de Jaedyn ao topo, em todos os jogos, onde quer que fosse, ao mesmo tempo em que a educava em casa desde a quarta série. Todo mundo quer saber como ela fez isso. Mas quando as pessoas ligam para ela pedindo conselhos, não há nenhum grande segredo para ela compartilhar, nenhuma fórmula mágica.

“Deixe-me dizer uma coisa”, ela diz a quem quer dicas e truques. “Todo mundo acorda todas as manhãs e quer que seu filho seja a luz do mundo, mas isso virá com sacrifícios e montanhas-russas emocionais para as quais alguns de vocês não estarão preparados.”

Quando o NXGN toca e adiciona ao registro de chamadas, Ann não consegue enfatizar seu ponto o suficiente.

“Acho que o sacrifício é realmente a principal razão pela qual alguns desses atletas têm a oportunidade que têm e carregam a humildade e a ética de trabalho que têm, por causa das coisas que tivemos que sacrificar”, explica ela.

"Apenas sendo realmente transparente, houve um ou dois anos em que nós quatro moramos em um apartamento de um quarto para poder pagar por ela sair da cidade, fora do estado, fora do país. Meu marido e eu colocamos nossas vidas em segundo plano - sem férias, sem lua de mel, sem nada - para podermos lidar com os encargos financeiros que surgiram com a oportunidade".

“Eu sabia que esse era o propósito de Deus para ela, então muito disso também veio com treinadores, treinadores de elite, que não cobravam nada de nós porque sabiam que ela era muito especial. Eles sabiam que ela acabaria construindo o negócio deles, em vez de tirar dele. Foi uma mistura de muita gentileza das pessoas e uma mistura de nossos sacrifícios, financeiramente.”

Ela faz uma pausa. Depois, sem sombra de dúvida na voz, acrescenta: “Tudo valeu a pena agora que olho para trás”.

Tudo começou quando Jaedyn tinha apenas dois anos de idade. Enquanto sua irmã mais velha jogava futebol, ela também corria e tentava jogar, tanto que sua mãe a inscreveu em um time. Não demorou muito para que seu talento se tornasse aparente.

“Foi quase como um... não quero dizer um presente esquisito, mas quando você está praticando o esporte, você conhece o esporte, sabe tocar a bola, sabe prender a bola e tudo isso. coisas”, lembra Ann, que brincava quando era uma garotinha. “Quando ela fazia essas coisas, quase parecia um adulto no corpo de uma criança de quatro anos. Tudo o que ela aprendeu foi muito rápido. Ela simplesmente pegaria e faria exatamente da maneira que ela veria. Foi interessante. Foi assim que soubemos que era ela".

Jaedyn passou aqueles anos de formação no Solar Soccer Club em um time que contava com as atuais estrelas da Universidade do Texas Trinity Byars e Alexis Missimo, treinado pelo pai deste último, Derek.

“Eu costumava chamá-la de 'pequena'. De fato, Ann ainda está salva em seu telefone como 'a mãe do pequeno'. “Ela é um ano e meio mais nova que Lex e Trinity, então ela era a menor das menores. Você podia ver o amor pelo jogo dela, instantaneamente.

“Algumas crianças saltam os olhos. A primeira coisa que você vê é o físico e a habilidade técnica e tática, mas as pessoas sempre subestimam a importância da aptidão, a capacidade de seguir a direção, a capacidade de detalhar e ser específico sobre quais instruções estão chegando, atenção aos detalhes.

“Posso dizer, inequivocamente, que toda vez que Jaedyn pisou em campo, ela estava lá para trabalhar – e isso transparecia. Ela trabalhava e chegava cedo, com as garotas especiais, e elas chegavam atrasadas. Elas seriam as últimas que você teria que tirar do campo - e você literalmente teve que tirá-los do campo porque, em nosso clube, os campos são um prêmio.

“Ela era apenas uma viciada em trabalho e isso é o que os grandes jogadores são, certo? Isso é um diferencial. Eles têm talento e têm ética de trabalho.”

Solar não foi o único lugar onde Jaedyn exibiu seu talento em sua juventude. Um dia, ela estava assistindo o time da academia masculina do FC Dallas jogar e, mesmo enquanto brincava com uma bola na lateral do campo, chamou a atenção de um treinador chamado Jesse Suarez.

Ele ligou para Matt Grubb, o diretor da academia do lado feminino do clube. “Você tem que vir e ver essa garota”, disse ele.

Jaedyn logo se juntaria ao Dallas e jogaria um ano, depois dois anos e três anos. Ela também treinava com os meninos e fazia muito trabalho em seu próprio tempo, incluindo aulas particulares com ex-profissionais que se tornaram treinadores.

“Para mim, as maiores diferenças foram suas ideias com a bola e sua capacidade de encontrar soluções para problemas que ninguém mais poderia”, disse Grubb, que treinaria Jaedyn por três anos em Dallas, ao NXGN. “Seus maneirismos, seu conforto com os dois pés... Era um nível diferente. Ela era muito jovem e um pouco menor, como você pode imaginar depois de tantos anos, mas lidou muito bem com isso. Quando você está tão acostumado a poder fazer tudo o tempo todo e ter sucesso na sua idade, aquele confronto de adversidades e ter que utilizar outros jogadores e jogar mais com seu cérebro do que com seu físico ou sua habilidade técnica… Acho que esse foi o maior crescimento que vimos, combinando e tornando os outros melhores", enfatizou.

“No último ano que ela jogou pelo nosso grupo [jogadoras nascidas em 2001 - três anos acima da faixa etária], acho que ela fez 29 gols e mais 20 assistências ou algo assim. Eu diria que foi a maior peça do desenvolvimento, o amadurecimento do entendimento do que o jogo exigia dela e depois como superá-lo. A outra coisa que vi foi que ela se tornou uma jogadora mais voltada para o time. Sempre achei que os melhores jogadores são aqueles que tornam todos ao seu redor melhores e se destacam mais. Ela se tornou uma dessas jogadoras”, concluiu.

Tudo estava caminhando para uma direção muito positiva para esta jovem atacante. Seu desenvolvimento estava indo de forma brilhante, ela começou a representar seu país nas categorias de base e também estava tendo oportunidades no exterior.

Quando ela tinha apenas 14 anos, foi convidada para treinar com o Paris Saint-Germain. Sua mãe a descreve como uma de suas lembranças favoritas da jornada de sua filha, junto com uma viagem a Barcelona que as duas desfrutaram para uma Copa do Mundo de Futsal quatro anos antes.

As duas experiências deram um toque de realidade a esse sonho de chegar ao topo. “Isso não é algo que está do outro lado da tela da TV. É real”, diz Ann ao relembrar a viagem à Espanha, visitar o Camp Nou e poder tocar no famoso campo.

A visita à França, no entanto, ganharia mais significado quando Jaedyn sofreu uma séria lesão aos 16 anos. Ela rompeu o ligamento cruzado anterior.

“Acho que Jaedyn realmente percebeu quando ela saiu da cirurgia”, lembra sua mãe. “Ela finalmente teve uma visão de ambas as pernas e viu como o músculo da coxa basicamente encolheu para nada. Acho que naquele momento , ela meio que estava com o coração partido.

“Mas, com o coração partido e chocado também, eu apenas disse a ela: 'Jaedyn, isso é uma parte do que Deus tem que escrever em sua vida. Você não só tocará em pessoas que são saudáveis ​​e ótimas neste jogo, mas também tocará em muitas pessoas que estão voltando de lesões. Eles precisam ver e ouvir de você'.

“Havia garotas em todo o país mandando mensagens para ela, fazendo perguntas, conselhos, tudo sobre sua jornada, sua terapia, tudo isso. Era verdade. Era verdade o que Deus estava fazendo com essa lesão. Eu apenas continuei dizendo a ela: 'Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer em sua jornada'.

“Ela apenas tomou isso como combustível e fez sua fisioterapia, realizou seu processo de cura como se não fosse nada. Ela era muito mais forte, tanto mental quanto emocionalmente. Sua gratidão, não que ela não fosse grata desde o início por quem ela era, mas havia uma camada diferente, um sentimento diferente de gratidão por quem ela é e pela posição em que Deus a colocou.”

"Fiquei tão orgulhosa dela", acrescenta Missimo, várias vezes, ao relembrar o revés. “Como você lida com a adversidade? Como você defende essa adversidade e a transforma em algo positivo? Ela fez tudo isso”, lembra ele. “Ela é uma jovem especial.”

Jaedyn se comprometeu com a Universidade da Carolina do Norte em Chapel Hill quando tinha apenas 14 anos, mas sua lesão afetou seu pensamento.

O tempo gasto com o PSG “plantou uma semente para ela querer se profissionalizar cedo”, diz Ann, mas agora ela tinha mais motivação para dar esse passo. “Porque aí você entende que, a qualquer momento, sua carreira pode acabar.”

Após algum tempo treinando com o Washington Spirit, Jaedyn assinou contrato profissional com o San Diego Wave em julho de 2022.

Isso não surpreendeu sua treinadora na seleção de base, Tracey Kevins, de forma alguma. “Acho que se olharmos para Jaedyn em toda a sua carreira, na verdade, ela nunca escolheu a opção mais fácil”, explica ela. “Ela sempre procurou ambientes desafiadores. Ela nunca quis ser a melhor jogadora e apenas estar entre sua faixa etária e se contentar com isso. Sempre foi sobre desafiar a si mesma, seja jogando contra garotas três ou quatro anos acima de sua idade, ou jogando contra garotos. Ela estava sempre realmente procurando ambientes que lhe proporcionassem o melhor desafio para que ela pudesse se aprimorar e expressar seu talento. Acho que ela deu esse passo em direção à NWSL era tão óbvio porque sabíamos que ela sempre estaria olhando para qual seria o próximo passo, o próximo desafio. Ela é uma jogadora que abraça esse tipo de desafio. Você pode ver que ela não se incomodou, mesmo com sua mudança para o ambiente profissional.”

Isso é um eufemismo. Treze dias após assinar o contrato, Jaedyn fez sua estreia na NWSL e marcou um belo gol. Quando voltou da Copa do Mundo Feminina Sub-20, ela jogou sua segunda partida no campeonato e marcou novamente. Oito dias depois veio a apresentação número três e, você adivinhou, o gol número três.

Foi nessa época que tudo realmente atingiu o alvo. Ann estava viajando para ver seu irmão em Chicago e recebeu uma mensagem. Era da equipe de mídia em San Diego. Eles queriam fazer uma entrevista com a família de Jaedyn juntos. 'Como você se sente sobre isso?', eles perguntaram. Ann começou a chorar.

“Eu simplesmente não conseguia acreditar”, lembra ela. “Eu simplesmente não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Eu estava chorando e não conseguia entender porque estava chorando, mas estava chorando. Eu acho que a ficha caiu, 'Isso está realmente acontecendo'.”

Kevins, novamente, não ficou surpreso ao ver esse talento subir em uma das melhores ligas do mundo. “Isso fala muito sobre o que Jaedyn é, que ela agarra esse tipo de oportunidade e realmente abraçou isso”, diz ela. “Para ela, é fazer bom uso e com quem ela joga. Mas ela está tão disposta a aprender com os outros. Ela passa muito tempo conversando com as jogadoras profissionais da Wave e aprendendo com elas. Sua capacidade de continuar querendo aprender é o que lhe dá um teto tão alto.”

É uma atitude e tanto quando você está perto de tantos talentos. Poucos nomes saltam da lista do Wave, como Alex Morgan, a estrela da seleção feminina dos EUA. Frequentemente, ela e Jaedyn representam dois terços do trio de ataque do time.

“Ela cita muito Alex como alguém que tem sido apenas um grande recurso para ela. Estávamos conversando sobre isso no treino recentemente e Jaedyn relembrou o primeiro momento em que conheceu Alex. Alex meio que se aproximou dela no campo de treinamento e se apresentou. Jaedyn disse, 'Tipo, eu não sabia quem você era!' Por sua vez, o que foi adorável e a razão pela qual levantamos essa conversa é porque Jaedyn tem uma habilidade real de entrar em uma sala e há jogadoras jovens que agora a admiram, que têm a mesma idade", finaliza Kevins.

No início de toda essa jornada, de volta à cidade natal de Jaedyn, Frisco, todos sabiam que ela se tornaria uma jogadora que os outros admirariam.

Quando ela era apenas uma criança, as pessoas se aproximavam de sua mãe e diziam: “Um dia vamos vê-la na TV”. Ann também sabia disso.

Foi preciso sacrifício, de Jaedyn e de sua família. Foi preciso muito trabalho. Foi preciso perseverança. Foi preciso resistência mental. Mas agora esse talento está no palco mais alto. Sua mãe não pode deixar de rir, incrédula, quando ela olha para o quadro geral.

“Temos que continuar a nos beliscar”, diz ela. “Tudo isso está acontecendo e tudo isso está se desenrolando para ela, finalmente. Nós simplesmente não podíamos acreditar. Nem mesmo um ano atrás de sua cirurgia, ela é abençoada com esta posição para treinar aqui. Foi apenas todas essas coisas. Tipo, o que está acontecendo?! É muito difícil de descrever. Isso é algo que eu sonhei para ela, mas não conseguia imaginar acontecendo bem na minha frente. Ver as crianças atropelando ela e dando autógrafos no estande. Não era imaginável para mim. Para mim, foi como, 'Ok, ela sonha com isso. Vai acontecer'. Mas então, quando está acontecendo bem na sua frente… eu fico tipo, 'O quê?! É ela lá embaixo?!”

“Todo mundo pode dizer isso e aquilo sobre um jogador. Todo mundo tem uma opinião. Mas você tem que ver a história por trás. Como essa pessoa chegou aqui? Por que estamos tendo essa discussão? É sempre que alguém é o vento sob suas asas. O vento é Ann. Jaedyn está voando por causa de sua mãe e de seu pai também”, conclui Missimo.

Ela ainda vai voar por algum tempo também.