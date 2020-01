Ituano x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Verdão estreia no Campeonato Paulista nesta quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília)

O finalmente irá estrear oficialmente em 2020. Nesta quarta-feira (22), o visita o , às 19h15 (de Brasília), em Novelli Júnior. O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ituano x Palmeiras DATA Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 LOCAL Novelli Júnior - , SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

ITUANO

O Itu chega com muitos reforços para a temporada. Entre eles, o goleiro Edson, os laterais Jonas e Breno Lopes, os meias Fillipe Souto e Taliari e os atacantes Luiz Paulo, Keké, Minho e o Hugo Cabral.

Provável escalação do Ituano: Rodrigo; Peri, R. Silva, Gualberto e Choco; Lucas Otávio, Rigo e Fillipe Souto; A. Aquino, Keké e Bill

PALMEIRAS

Após ter começado a temporada 2020 com o título na Florida Cup no torneio de pré-temporada, o Verdão estreia oficialmente no Paulista nesta quarta-feira (22).

Dos titulares na vitória sobre o New York City, a única novidade é Ramires, na vaga de Bruno Henrique, machucado.

O zagueiro Vitor Hugo, em recuperação física depois de cirurgia, em dezembro, esteve no gramado para trabalhos particulares. Já não viajou para os com o elenco na semana passada e deve continuar como desfalque. Bruno Henrique foi o único a não ir a campo nesta segunda-feira, dia seguinte à volta do elenco da Flórida.



Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano

PRÓXIMOS JOGOS

ITUANO

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste x Ituano 25 de janeiro Ituano x -SP Campeonato Paulista 29 de janeiro

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 (10) x (9) 0 16 de janeiro New York City 1 x 2 Palmeiras Florida Cup 18 de fevereiro