Palmeiras é campeão da Florida Cup: veja já venceu o torneio

Relembre quais times levantaram a taça de pré-temporada e como foi o desempenho após a conquista

O foi campeão da edição 2020 da , torneio de pré-temporada realizado na Flórida (EUA) desde 2015. O título amplia a superioridade dos clubes brasileiros, que venceram quatro edições no total.

Campeões

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Colônia ( ) (Alemanha) 2016 Bayer Leverkusen (Alemanha) 2017 2018 ( ) ( ) 2019 ( ) 2020 Palmeiras Corinthians

A temporada dos campeões

Colônia, 2015: após a Florida Cup, o tradicional time alemão terminou a alemã na nona posição, mantendo sua média dos últimos anos, e não conseguiu avançar muito na .

Atlético-MG, 2016: no mesmo ano em que levantou o torneio de pré-temporada, o ... ficou só com aquela taça. Foi vice-campeão estadual, da Copa do , terminou o Brasileirão em quarto e caiu nas quartas de final da Libertadores. Uma temporada forte, mas os títulos que o torcedor gostaria.

São Paulo, 2017: após levantar a Florida Cup, o só decepcionou sua torcida. Caiu na semifinal do estadual, ficou em 13º no Brasileirão, foi eliminado cedo na e na Sul-Americana.

Atlético Nacional, 2018: o primeiro campeão da Florida Cup que quebrou com a “maldição” de terminar a campanha apenas com o troféu de pré-temporada foi o Alviverde da Colômbia, que foi campeão da sua copa nacional. Ficou em segundo no Torneio Apertuda e em nono no Clausura, além de ter caído nas oitavas de final da Libertadores.

Flamengo, 2019: o exemplo que deixa o torcedor mais supersticioso animado. O levantou a Florida Cup antes de prosseguir para a sua temporada mais vitoriosa: também foi campeão carioca, brasileiro e da Libertadores.

PÉ DIREITO! 🏆

Iniciamos a temporada com 5 pontos na @Florida_Cup e a conquista da competição.



#AvantiPalestra #ReadyForUniversal pic.twitter.com/mAVeBk0vV0 — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 19, 2020

Agora vamos ver como será o Palmeiras 2020!