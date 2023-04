Ituano x São Paulo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), pelo jogo de volta da terceira fase; veja como acompanhar na TV e na internet

Ituano e São Paulo se enfrentam na noite desta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos da Copa do Brasil ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Após empatarem sem gols no Morumbi, quem vencer o duelo avançará à próxima fase da competição. O Ituano não possui desfalques confirmados, embora o goleiro Jefferson Paulino, com problema físico, seja dúvida. Além disso, o Rubro-Negro vem de derrota no fim de semana pela Série B.

Do outro lado, o São Paulo mudou o seu comando técnico e agora é treinado por Dorival Júnior. O Tricolor bateu o América-MG no fim de semana, pelo Brasileirão e, desde então, voltou as suas atenções para o confronto desta terça.

"É uma partida decisiva, um jogo que promete muito. Equipes que já se conhecem, por atuarem pelo menos duas ou três vezes. Sempre muito difícil jogar com adversário como o Ituano. Fez um campeonato equilibrado, e ainda chegando com possibilidade até de passar de fase. Eu não tenho dúvidas que será mais um jogo muito disputado", afirmou o comandante Tricolor.

"Eu espero, até pelo momento que o São Paulo vive, uma partida tão difícil quanto foi aqui o América. Até porque nós encontraremos um caminho, mas vai demorar um pouco. Temos que lutar contra esse tempo que nos falta, para encontrarmos rapidamente tudo aquilo que nós queremos", completou Dorival.

Em 29 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 15 vitórias, contra quatro do Ituano, além de nove empates.

Prováveis escalações

Ituano: Deivity; Jonathan Silva, Claudinho, Matheus e Iury; Lucas Siqueira, Eduardo Person, José Aldo (Rafael) e Yann Rolim; Paulo Victor (Filipe Saraiva) e Quirino (Rafael Silva).

São Paulo: Rafael; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Caio (Patryck); Pablo Maia, Méndez, Nestor (Michel Araujo) e Wellington Rato; Luciano e Calleri.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Raí Ramos já atuou por outra equipe nesta edição da Copa do Brasil. Ferraresi, Talles Costa, Moreira, Igor Vinícius, Welington, Galoppo, Caio Matheus e Moreira estão todos no departamento médico.

Quando é?