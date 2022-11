Richarlyson: carreira, vida e mais sobre o comentarista do futebol da Globo

Aos 39 anos, Richarlyson participa de transmissões do Grupo Globo e estreou na Copa do Mundo na TV aberta

Multicampeão como jogador, Richarlyson agora curte uma nova trajetória. O ex-jogador, aos 39 anos, faz parte do time de comentaristas do Grupo Globo, participando da transmissão de partidas da TV Globo, do SporTV e do Premiere. Ele, inclusive, foi escalado para a Copa do Mundo e estreou no torneio nesta terça-feira, na partida entre Dinamarca e Tunísia.

Richarlyson se aposentou do futebol após passagens mais marcantes por São Paulo, Atlético-MG e Chapecoense, sendo três vezes campeão brasileiro pelo Tricolor paulista.

Em entrevista ao podcast "Nos Armários dos Vestiários, série do Globo Esporte sobre machismo e homofobia no futebol, ele declarou ser bissexual, sendo o primeiro (ex) jogador com passagem na primeira divisão nacional a se assumir sobre o tema.

"Pelo tanto de pessoas que falam que é importante meu posicionamento, hoje eu resolvi falar: sou bissexual. Se era isso que faltava, ok. Pronto. Agora eu quero ver se realmente vai melhorar, porque é esse o meu questionamento", afirmou.

"Já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete que o Richarlyson falou em um podcast que é bissexual. Legal. E aí vai chover de reportagens, e o mais importante, que é pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso", concluiu.

Carreira de Richarlyson

Richarlyson construiu uma carreira vitoriosa como jogador, tendo atuado em mais de 10 clubes diferentes. No São Paulo, na passagem mais vitoriosa, entre 2005 e 2010, o volante foi campeão três vezes do Campeonato Brasileiro, além do título do Mundial de Clubes de 2005.

Outra passagem vitoriosa do jogador foi no Atlético-MG. Lá, ele conquistou o bicampeonato mineiro de 2012 e 2013 e, ainda, o título de campeão da Copa Libertadores da América, em 2013.

Além disso, ele atuou pelo Guarani, Cianorte, Campinense, Vitória e Chapecoense, tendo atuado no RB Salzburg, da Áustria, e no Goa, da Índia.

Antes de se tornar comentarista, Richarlyson havia atuado no América, do Rio de Janeiro, e o Noroeste, do interior de São Paulo.

Vida pessoal de Richarlyson

Richarlyson foi alvo de preconceito quanto à sua carreira dentro do futebol. Isto porque o jogador foi alvo de diversas insinuações quanto sua orientação sexual.

Em 2007, José Cyrillo Júnior, ex-dirigente do Palmeiras, insinuou que ele era gay. Na época, o ex-jogador registrou uma queixa-crime, e ele se desculpou publicamente. Porém, Manoel Maximiano Junqueira Filho, juiz do processo, arquivou o caso alegando que não seria aceitável homossexuais no futebol brasileiro, citando na sentença que futebol era "coisa de macho".

O volante sempre foi enfático ao criticar o esporte por não aceitar as diferenças, principalmente o futebol, se tornando um crítico contra o preconceito e defensor do movimento LGBTQIA+.

Além disso, o atleta participou de dois reality shows, além de ter se aventurado como jogador de vôlei, em 2014. Agora, aos 39 anos, tem a missão de comentar jogos no Grupo Globo.