Ituano x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão sub-20

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (23), pela 11ª rodada; veja como acompanhar na internet

Os times sub-20 de Ituano e Palmeiras se enfrentam na tarde desta sexta-feira (23), às 15h (de Brasília), no Centro de Treinamento Doutor Novelli Junior, em Itu, pela segunda fase do Paulistão da categoria. A partida terá transmissão ao vivo do Paulistão Play, no streaming

A Federação Paulista confirmou que as equipes formaram o Grupo 19 nesta segunda fase, ao lado de Guarani e Grêmio Novorizontino. Nesta fase, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta no grupo, com os dois melhores se classificando para a disputa da terceira fase, que será realizada com quatro times em quatro grupos.

Prováveis escalações

Ituano sub-20: Vitor; Henrique, Felipe, Vinícius, Kauan; Eder, Matheus e Lucas; Marlon, José e Felipe Guilherme. Técnico: Guilherme Augusto.

Palmeiras sub-20: Addi; Thiago, Ary, Gustavo Mancha, Alex; Vítor André, David Kauã e Carlos Matheus; Weldell, Juninho e Thauan. Técnico: Lucas Andrade.

Desfalques

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Não há desfalques confirmados.

Quando é?