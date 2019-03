Irritado com pergunta após empate, Klopp dispara: "Futebol não é simples como videogame"

Após perder a liderança da Premier League, técnico do Liverpool não gosta de ser questionado sobre falta de ousadia

Após o empate por 0 a 0 com o Everton, o técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, criticou a falta de eficiência do ataque de sua e afirmou que futebol não é tão simples quanto parece em um videogame.

Os Reds chutaram apenas três vezes ao gol na partida no Goodison Park. Foi a terceira vez nos últimos quatro jogos que o time não conseguiu marcar e, como consequência, perdeu a liderança da Premier League para o Manchester City.

Em entrevista coletiva após o duelo, o técnico ficou irritado quando perguntado se faltou o Liverpool assumir mais riscos para vencer o clássico.

"Nós não jogamos PlayStation. Você acha que não corremos riscos suficientes hoje? Essa é uma pergunta muito decepcionante, tenho que dizer, porque significa que é como se fosse tão fácil", disse Klopp.

"Digo para eles correrem mais riscos. Existe algum empate que não tentamos vencer? O que é isso?", indagou.



(Foto: Getty Images)

"Um atacante a mais só para ser mais agressivo em nove jogos? Você acha que é PlayStation, colocar um atacante a mais e o futebol muda. Não é desse jeito. Nós somos ofensivos o suficiente, o futebol não funciona assim. Há nove jogos pela frente, ão perdemos a coragem", continuou.

"Não há um momento em que dizemos: 'vamos agora, jogar tudo naquela direção'. Não pode jogar na Premier League assim", completou.

O técnico dos Reds mostrou preocupação com a forma que os adversários chegam para enfrentar o Liverpool e justificou as suas escolhas.

"Jogamos na próxima semana contra o Burnley, e se jogarmos apenas ofensivos, eles nos matam no contra-ataque. Eles não esperam por nós, vêem onde temos problemas e tentam nos punir", analisou.

"Apenas preparo o jogo como se deve preparar. Nós assumimos todos os riscos, mas você não pode correr mais do que 100% de risco, enlouquecendo. Não é sobre isso".