Irmão de Pogba grava vídeo bizarro e promete "revelações" sobre astro da Juventus

Mathias Pogba garantiu que tem informações impactantes sobre o irmão e o craque do PSG, Kylian Mbappé

Mathias Pogba, irmão do astro da Juventus, gravou um vídeo e publicou na internet prometendo a seus seguidores "revelações" sobre o irmão Paul Pogba:

"O público francês, inglês, italiano e espanhol, os fãs do meu irmão, os fãs da seleção francesa e da Juventus, os companheiros de equipe do meu irmão e seus patrocinadores merecem saber certas coisas. Para tomar uma decisão informada se merece a admiração, o respeito e o amor do público. Se merece seu lugar na seleção francesa e a honra de jogar a Copa do Mundo. Se merece ser titular da Juventus. Se ele é uma pessoa confiável"

Sobrou até mesmo para Mbappé, craque do PSG e companheiro de Pogbá na seleção francesa. Mathias também garantiu fazer revelações sobre o atacante.

"Vou falar sobre coisas muito importantes sobre ele e haverá elementos e muitos testemunhos para confirmar minhas palavras".

Mathias Pogba sempre gostou de holofotes. De qualquer forma, vai ser interessante acompanhar o que o rapaz tem a dizer sobre seu irmão e outros craques.