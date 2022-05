Internacional x Real Brasília: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Jogo acontece neste sábado (28), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na internet

Internacional e Real Brasília se enfrentam neste sábado (28), no SESC Protásio Alves, a partir das 15h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da elevensports.com, na internet.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Real Brasília DATA Sábado, 28 de maio de 2022 LOCAL SESC Protásio Alves- Petrópolis, Porto Alegre HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A elevensports.com, na internet, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado (28), no SESC Protásio Alves.

MAIS INFORMAÇÕES

Em busca da liderança, o Internacional recebe o Real Brasília no SESC Protásio Alves. Em nove partidas na competição, as Gurias Coloradas somaram 20 pontos, com seis vitórias e dois empates, ocupando assim o terceiro lugar da tabela.

Na rodada anterior, o time gaúcho somou um ponto com um empate, por 1 a 1, com o Cruzeiro, perdendo a chance de assumir a ponta da tabela.

Do outro lado, o Real Brasília segue em busca de se aproximar dos líderes da tabela. A equipe brasiliense está na sétima posição, com 13 pontos conquistados, tendo somado quatro vitórias, um empate e quatro derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 1 Internacional Brasileirão feminino 30 de abril de 2022 Internacional 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão feminino 16 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Internacional Brasileirão feminino 5 de junho de 2022 11h (de Brasília) Internacional x São José-SP Brasileirão feminino 16 de junho de 2022 15h (de Brasília)

REAL BRASÍLIA

JOGO CAMPEONATO DATA Real Brasília 2 x0 Avaí/Kindermann Brasileirão feminino 1 de maio de 2022 Esmac 0 x 3 Real Brasília Brasileirão feminino 16 de maio de 2022

Próximas partidas