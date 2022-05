Internacional x Real Brasília: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

Jogo da décima rodada do Campeonato Brasileiro acontece às 15h (de Brasília); confira o serviço do jogo deste sábado (28)

A bola vai rolar neste sábado (28) para Internacional e Real Brasília, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 15h (do horário de Brasília). As Gurias Coloradas querem assumir a ponta da tabela com uma vitória.

Em nove partidas na competição, o Internacional somou 20 pontos, com seis vitórias e dois empates, ocupando assim o terceiro lugar da tabela. O Real Brasília segue em busca de se aproximar dos líderes da tabela, ocupando a sétima posição, com 13 pontos conquistados

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o duelo, o Internacional, equipe comandada por Maurício Salgado, não terá desfalques e, com isso, poderá repetir a escalação do último duelo, com Millene Fernandes e Lelê no ataque.

Do outro lado, o Real Brasília, assim como o Internacional, o time brasiliense não terá desfalques para o duelo. Resta saber se Dany Helena ou Vivian apareceram no time de Adilson Galdino.

No próximo sábado (28), as Leoas do Planalto enfrentam o Internacional-RS, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Neoenergia 2022, fora de casa, às 15h, com transmissão da plataforma Eleven Sports. pic.twitter.com/axvEPTi049 — Real Brasília Futebol Clube (@realbrasiliaofc) May 25, 2022

Possível escalação do Internacional: Gabi Barbieri; Isabela, Bruna Benites, Soriso Eskerdinha; Capelinha, Duda, Maiara; Fabi Simões, Millene Fernandes e Lelê.

Possível escalação do Real Brasília: Flávia Guedes; Fran Bonfanti, Petra, Isabela Melo e Bruna Natieli; Luciana e Maiara, Gaby Soares; Maria Dias, Nenê e Marcela Guedes.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Sem desfalques

REAL BRASÍLIA:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional e Real Brasília será transmitido ao vivo pelo elevensports.com, no streaming, neste sábado (28).