Internacional x Grêmio: escalação, desfalques e mais do Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Grêmio se enfrentam neste sábado (26), no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), pela nona rodada do Campeonato Gaúcho 2022.

Sem vencer há dois jogos (um empate e uma derrota), o Colorado aparece na terceira posição, com 12 pontos, cinco a menos que o líder Grêmio, que goleou o São Luiz por 4 a 0 na última rodada.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Internacional busca a recuperação na temporada depois de conquistar apenas uma vitória nos últimos seis jogos.

Bustos, regularizado, vai estrear com a camisa do Colorado, enquanto Taison e Wesley, tratados como dúvidas, estão confirmados.

Já o Grêmio terá o retorno de Thiago Santos no meio-campo, mas Diego Souza, com desconforto muscular, está fora. Churín será o substituto.

O técnico Roger Machado ainda indicou que não terá mais revezamento de goleiros promovido pelo ex-técnico Vagner Mancini. Assim, Brenno, invicto em três clássicos disputados em 2021 (duas vitórias e um empate), é o mais cotado para assumir a titularidade.

"Tiveram três partidas para cada, agora é o momento de decidir para dar confiança para o jogador, dar segurança, tenha tranquilidade que vai ter uma sequência, mas isso não é definitivo. É o campo que determina tudo. Digo a eles que se segurem no campo depois das escolhas feitas", afirmou o treinador.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Cuesta e Moisés; Gabriel, Dourado (Johnny), Edenilson, Taison e David; Wesley Moraes.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti e Bitello; Janderson, Rildo e Churín.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Moledo: aprimorando a parte física

GRÊMIO:

Benítez, Diego Souza, Ferreira e Kannemann: machucados

Leonardo Gomes: recuperação física

ARBITRAGEM

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

VAR: Emerson de Almeida - MG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional x Grêmio será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, neste sábado, no Beira-Rio. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.