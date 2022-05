Internacional x Medellín vai ser jogado mesmo com ciclone em Porto Alegre?

Porto Alegre está em alerta para a passagem do ciclone Yakecan, que pode causar ventos de mais de 100km/h na madrugada desta terça para quarta-feira. No mesmo dia, porém, está marcado o duelo entre Internacional x Independiente Medellín, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Os alertas para a capital gaúcha passaram a valer na manhã desta terça-feira, então, desde a parte da tarde, vive-se a expectativa para saber se a Conmebol, responsável pela organização do jogo do Internacional, vai determinar o adiamento da partida, ou se tudo acontecerá normalmente.

Nesta manhã, em entrevista à Rádio Gaúcha, o prefeito de Porto Alegre já havia sugerido que, por segurança, a partida deveria ser adiada. "Tem de reinar o bom senso. É uma relação que envolve os clubes e a Conmebol, mas vidas em primeiro lugar. Na dúvida, acho que não deveria acontecer, mas essa é uma relação privada. A cidade pode estar em uma situação difícil. Será preciso cuidar da cidade como um todo", disse.

O jogo vai ser adiado?

Até o início da noite, a Conmebol não se posicionou oficialmente, mesmo com uma nota de preocupação do Inter enviada à entidade, de forma que a partida está mantida para esta terça-feira (17), às 19h15 (de Brasília). Tanto o Internacional quanto o Independiente, inclusive, já estão no Beira-Rio se preparando para o jogo.

Segundo o repórter Marcelo Salzano, da Rádio Guaíba, a decisão final sobre a realização ou não do duelo caberá ao árbitro da partida Facundo Tello.

Enquanto isso, o secretário municipal de segurança de Porto Alegre garantiu que as equipes competentes estarão de prontidão perto do estádio na hora do jogo. “Não houve contato com a Conmebol, mas existe a orientação da prefeitura para que tenham veículos nas ruas durante o período”, disse o coronel Mario Ikeda em entrevista à Rádio Grenal.

Veja a nota oficial do Internacional sobre a tempestade

"Diante de alertas climáticos emitidos por autoridades, o Sport Club Internacional manifestou oficialmente à Conmebol na manhã desta terça-feira sua preocupação com a realização da partida contra o Independiente Medellín, pela Copa Sul-Americana. "Seguimos aguardando orientações e em contato com a Confederação Sul-Americana, colocando o Clube à disposição para qualquer medida que precise ser tomada".

O que vale o jogo?

Válida pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, a partida vale a liderança do Grupo E para o Internacional, que precisa ganhar de um gol de diferença para assumir a ponta, que hoje é do Guireña. Para o Independiente, o jogo vale a vida na SulA.

Como está o clima em Porto Alegre?

Na expectativa por estragos que podem ser causados pela tempestade, Porto Alegre está em alerta máximo, assim como outras cidades do Rio Grande do Sul. Aulas, alguns serviços, como as campanhas de vacinação e supermercados, estão suspensos e as autoridades estão de prontidão.

Às 18h43 (de Brasília), os ventos na capital são de 34 km/h, mas a expectativa é que conforme a madrugada for se aproximando, eles aumentem. Também existe previsão de neve em algumas regiões.