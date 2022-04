Internacional libera Palácios para acertar com o Vasco e abre vaga para Pena

A direção do Internacional está liberando por empréstimo o atacante chileno Carlos Palácios, de 21 anos, para o Vasco da Gama. A rescisão de contrato entre Palácios e Inter já foi divulgada na tarde desta sexta-feira, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.



Contratado junto ao Union Espanhola, do Chile, em março de 2021, após avaliação criteriosa dos dirigentes colorados, Palácios acabou não dando a resposta esperada com a camisa do clube.



Também conhecido como a nova joia da seleção chilena, Palácios chegou a participar de alguns jogos da equipe do seu país nas eliminatórias para a Copa do Mundo.



O contrato de Palácios com o Inter vai até março de 2025, sendo que o primeiro ano foi de empréstimo, com obrigação de compra, com o colorado pagando três milhões de dólares de maneira parcelada até 2025.



A saída de Palácios para o Vasco da Gama abre mais uma vaga de jogador estrangeiro, que será destinada para o uruguaio Carlos De Pena, de 30 anos, que chega do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, por empréstimo até o final deste ano.



De Pena é um pedido do técnico Alexander Medina. Os dois chegaram a jogar juntos no Nacional, do Uruguai, no ano de 2015. Antes de chegar ao Dínamo, De Pena passou pelo futebol inglês, atuando no Middlesbrough, e no futebol espanhol, pelo Oviedo.