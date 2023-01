Internacional x Juventude ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Gaúcho

Equipes entram em campo neste sábado (21), pela rodada de estreia do Gauchão; veja como acompanhar na TV

Internacional e Juventude se enfrentam na noite deste sábado (21), às 19h (de Brasília), no Beira-RIo, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Com objetivo de conquistar o título do Gauchão, o Internacional inicia a temporada tendo pela frente o clássico com o Juventude. A última vez que a equipe levantou o troféu do estadual aconteceu em 2016, quando bateu justamente o adversário deste sábado (21).

"Jogar para tentar vencer. Temos que assumir as responsabilidades. Quando chegamos, trabalhamos para construir uma equipe, uma identidade, avançamos e terminamos o ano com boas perspectivas. Certamente, vamos ter que agregar a essa evolução conquistas de títulos", afirmou Mano Menezes.

"Não temos que ter medo de falar nisso, temos que enfrentar, essa é a realidade das equipes grandes. Somos um clube bastante grande. Vamos atrás de conquistas", completou.

Do outro lado, o Juventude, que realizou dois amistosos em 2023 (perdeu para o Avenida por 1 a 0, e empatou com o São José por 2 a 2).

Em 139 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 73 vitórias, contra 32 do Juventude, além de 34 empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2022, o Colorado goleou por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável Internacional: Keiller; Bustos, Moledo, Vitão e Renê; Johnny, De Pena, Mauricio, Alan Patrick e Wanderson; Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Escalação do provável Juventude: Pegorari; Dani Bolt, Danilo Boza, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes; Jean, Jadson, Emerson Santos e Mandaca; Vitinho e Vini Paulista. Técnico: Celso Roth.

Desfalques

Internacional

Gabriel Mercado, com lesão muscular na panturrilha esquerda, é desfalque.

Juventude

Sem desfalques confirmados.

Quando é?