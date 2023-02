Internacional x Athletico-PR ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Supercopa do Brasil feminina

Equipes entram em campo neste sábado (4), pela primeira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Athletico-PR se enfrentam na noite deste sábado (4), no Beira-Rio, às 18h45 (de Brasília), pela primeira fase da Supercopa do Brasil feminina. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Atual vice-campeão brasileiro, o Internacional passou por uma reformulaão de seu elenco: 12 jogadoras saíram, enquanto nove foram contratadas. Do outro lado, o Athletico-PR foi o segundo colocado da Série A2 do Brasileirão e faz a sua estreia na primeira divisão nacional. O Furacão também perdeu três jogadoras, mas contratou outras 11.

Quem passar desse confronto irá enfrentar o ganhador do duelo entre Corinthians e Atlético-MG.

Prováveis escalações

Escalação do provável do Internacional: Gabi Barbieri (May); Roberta, Bruna Benites, Isa Haas e Eskerdinha; Capelinha, Djeni e Pati Llanos; Fany Gauto, Belén Aquino (Priscila) e Fabiola Sandoval.

Escalação do provável do Athletico-PR: Renata; Rafinha, Paloma, Nayara e Thais Prado; Tainá, Duda Tosti e Camila Pini; Maiara, Thayslane (Lilian) e Verônica.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Sem desfalques confirmados.

Quando é?